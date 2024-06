Babo arremete contra Belinda tras filtrar colaboración

“Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento. Pues dije no, me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas. Entonces preferí y opté por no trabajar con ella”, expresó Babo a INFO7.