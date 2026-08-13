Aylin Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo en su cumpleaños

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales al DJ y productor —conocido artísticamente como MAAHEZ

A casi un mes de la repentina partida de su primogénito, Mauro Menéndez, la actriz y conductora cubana Aylín Mujica dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales al DJ y productor —conocido artísticamente como MAAHEZ— con motivo del que habría sido su cumpleaños.

“Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido. Te extraño demasiado”, escribió la presentadora en Instagram. En la publicación, Mujica recordó la nobleza, el sentido del humor y las ganas de vivir de su hijo, además de enviarle una promesa de resiliencia: “Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente”.

¿Qué le pasó al hijo de Aylin Mujica?

El joven músico falleció la noche del 16 de julio en Barbados a los 31 años. Días después de la tragedia, durante una entrevista en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Mujica compartió los detalles del deceso.

Según relató, Mauro viajó a la isla caribeña tras presentar síntomas que consideró un simple catarro, pese a las recomendaciones de su familia para que se quedara a descansar.

Mientras jugaba fútbol con amigos en la playa, sufrió un colapso tras convulsionar en tres ocasiones. La tardanza de los servicios de emergencia agravó su estado por falta de oxígeno en el cerebro; sufrió paros cardíacos recurrentes y, tras ser reanimado siete veces, los médicos detectaron coágulos en un pulmón y en el corazón que finalmente le quitaron la vida.

Mujica, quien se encontraba en Colombia grabando la quinta temporada de Top Chef VIP cuando recibió la noticia, voló de inmediato a Barbados para realizar el reconocimiento del cuerpo.

Siguiendo la última voluntad de Mauro, la actriz y el padre del joven, el músico Osamu Menéndez, acordaron cremar sus restos para gestionar el posterior traslado de las cenizas a Miami.

Pese a haber enfrentado cuestionamientos en redes sociales por conceder una entrevista a una semana de la pérdida y por reincorporarse a las grabaciones del reality show, la conductora aclaró que su prioridad era evitar especulaciones, brindar fortaleza a otras madres en duelo y dar un ejemplo de trabajo a sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta. Casualidad del destino, el estreno del programa de cocina coincidió con esta emotiva fecha familiar.