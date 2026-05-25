Avión donde viajaba Wendy Guevara aterriza de emergencia en CDMX

El viaje de ella y otros famosos se vio interrumpido por un incidente que generó nerviosismo entre quienes tripulaban el vuelo.

Un vuelo internacional con destino a Corea del Sur tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México luego de que la tripulación detectara una falla en uno de los parabrisas de la aeronave mientras sobrevolaba el norte del país.

El avión, un Boeing 787-8, ya llevaba varias horas de trayecto y había realizado previamente una escala en Monterrey cuando el piloto notificó la situación a los pasajeros, lo que provocó momentos de tensión e incertidumbre dentro de la cabina.

Aunque el aterrizaje se realizó sin complicaciones y no se reportaron personas lesionadas, varios viajeros compartieron en redes sociales el miedo que experimentaron tras conocer el incidente en pleno vuelo.

Influencers y artistas documentaron el momento

Entre los pasajeros se encontraban figuras del entretenimiento e influencers como Wendy Guevara, Pedro Sola, Kunno, Celia Lora, Lolita Cortés, Gaby Ramírez, Tania Vázquez, Nacho Casano, Vanessa “Labios 4K” y La Bebeshita, quienes publicaron videos e historias durante y después del aterrizaje.

Algunos de los pasajeros aseguraron que el anuncio del piloto generó nerviosismo, mientras que otros señalaron que la tripulación mantuvo la calma en todo momento para evitar pánico dentro de la aeronave.

Tras regresar al aeropuerto capitalino, los viajeros permanecieron en espera de información sobre la reprogramación de su viaje hacia Asia.