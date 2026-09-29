Avengers: Endgame lidera taquilla tras reestreno, con 86 millones

Para este reestreno se han añadido cuatro escenas nuevas que conectan lo que pasó en 'Endgame' con la historia que contará 'Doomsday

'Avengers: Endgame', la segunda película más taquillera de la historia, ha demostrado que sigue teniendo mucho éxito entre los espectadores, que han llenado las salas de todo el mundo para ver el reestreno de la cinta, con unos minutos adicionales de metraje que enlazan la historia con la secuela 'Doomsday', que se estrenará en diciembre.

La película, que se estrenó originalmente en 2019 y recaudó entonces 2,885 millones de dólares, consiguió este fin de semana con su nuevo lanzamiento 86 millones de dólares, lo que la sitúa a la cabeza de la lista de más taquilleras.

Para este reestreno se han añadido cuatro escenas nuevas que conectan lo que pasó en 'Endgame' con la historia que contará 'Doomsday', que llegará a las salas de todo el mundo el 18 de diciembre.

'Avengers: Endgame Encore' es el título de la cinta, que cuenta con cuatro minutos más con nuevos personajes, entre los que se encuentra el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la saga, pero ahora en el papel de Dr. Doom, tras fallecer como Iron Man en la entrega de 2019.