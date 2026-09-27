‘Avengers: Endgame Encore’ vuelve a liderar la taquilla

Avengers: Endgame Encore regresó al primer lugar de la taquilla norteamericana siete años después de su estreno original, al recaudar 11.2 millones de dólares durante el viernes.
Marvel retoma el primer puesto
El reestreno de la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo ocupó 3 mil 60 salas en Norteamérica. Las proyecciones apuntan a que cerrará el fin de semana con aproximadamente 26 millones de dólares.
El regreso de Avengers: Endgame ocurre meses antes del estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre.
La película de 2019 acumuló originalmente 2 mil 799 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en una de las producciones más taquilleras de la historia.
‘Primetime’ debuta en segundo lugar
El segundo puesto correspondió a Primetime, producción de A24 protagonizada por Robert Pattinson, que obtuvo 8.49 millones de dólares en 2 mil 874 salas.
El thriller, que aborda la etapa de Chris Hansen como conductor de To Catch a Predator, apunta a cerrar su primer fin de semana con 20.5 millones de dólares.
Aunque la película recibió comentarios favorables tras su presentación en el Festival de Cine de Venecia, Hansen cuestionó la producción y la describió como una obra que combina elementos de realidad y ficción.
The Heart of the Beast, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Ayer, consiguió 7.45 millones de dólares el viernes en 3 mil 435 salas.
La cinta de Paramount Pictures sigue a un veterano retirado y su perro de combate, quienes deben recorrer 58 millas por la naturaleza de Alaska después de sobrevivir a un accidente aéreo. Su estreno apunta a una recaudación de 20 millones de dólares.
‘Resident Evil’ cae al cuarto puesto
Después de liderar la taquilla la semana pasada, Resident Evil descendió al cuarto lugar con 6.9 millones de dólares obtenidos en 3 mil 684 salas.
La película de terror dirigida por Zach Cregger y basada en los videojuegos de Capcom acumuló 61 millones de dólares durante su primer fin de semana y se estima que sumará otros 23.5 millones en su segunda semana.
La cinta animada Forgotten Island recaudó 4.38 millones de dólares el viernes en 3 mil 548 salas y se ubica por debajo de los principales estrenos del fin de semana.
La producción de Universal y DreamWorks Animation sigue a Jo y Raissa, dos amigos que llegan a la fantástica isla de Nakali a través de un misterioso portal. Para regresar a casa, deberán enfrentar una condición que amenaza con borrar sus recuerdos compartidos.
La película, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, cuenta con las voces de H.E.R., Dave Franco, Lea Salonga y Jenny Slate.