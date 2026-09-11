Avengers: Doomsday supera $50 millones en preventas

Avengers: Doomsday rebasa los 50 millones de dólares en preventas en Estados Unidos, a tres meses de su estreno en cines

Avengers: Doomsday comienza a perfilarse como uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026 luego de superar los 50 millones de dólares en preventas en Estados Unidos, a tres meses de su llegada a las salas de cine.

La cifra fue dada a conocer por Disney y refleja el interés anticipado de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por la nueva reunión de los Vengadores.

De acuerdo con los datos proporcionados por la compañía, más del 70 por ciento de las entradas vendidas por adelantado corresponden a funciones en formato Infinity Vision.

Esta certificación corresponde a una nueva propuesta de salas premium de gran formato que Disney presentó en CinemaCon y que busca ofrecer una experiencia con pantallas de mayor tamaño y una proyección más inmersiva.

El comportamiento de las preventas muestra que una parte importante del público no solo quiere asegurar su lugar para el estreno, sino también disfrutar de la producción en formatos considerados de alta gama.

Marvel y Dune competirán en diciembre

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, fecha en la que tendrá como uno de sus principales competidores a Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve.

La expectativa por ambas producciones anticipa una importante competencia por la audiencia durante la temporada navideña. Mientras la cinta de Marvel apuesta por sus populares personajes y el regreso de los Vengadores, Dune contará con funciones en formato IMAX durante su primer fin de semana.

El interés por la próxima aventura de Marvel comenzó a crecer desde la presentación de su primer adelanto, que alcanzó cifras históricas de audiencia.

El tráiler de Avengers: Doomsday se convirtió en el segundo lanzamiento de un tráiler cinematográfico más grande de todos los tiempos y también en el avance más visto en la historia de Disney.

La estrategia utilizada para revelar al elenco también provocó una fuerte reacción en redes sociales. La campaña acumuló 275 millones de reproducciones digitales y más de 3.1 millones de menciones.

Marvel llega con buenos resultados

El desempeño de las producciones estrenadas por Marvel durante este año también ha contribuido a elevar las expectativas alrededor de su próximo gran lanzamiento.

Entre los títulos que han destacado se encuentra Spider-Man: Brand New Day, producción realizada en colaboración con Sony, que hasta el momento ha alcanzado una recaudación mundial de 2 mil 411 millones de dólares.

Este resultado la ha colocado como la película más taquillera de la franquicia, de acuerdo con la información proporcionada.

Como parte de la preparación para el lanzamiento de la nueva película, la versión extendida de Avengers: Endgame, titulada Avengers: Endgame: Encore, volverá a proyectarse en los cines.

El reestreno está programado para el próximo 25 de septiembre, poco menos de tres meses antes de que Avengers: Doomsday llegue oficialmente a las salas.

Por ahora no se ha dado a conocer cuántas entradas en preventa se han colocado en México. Sin embargo, el comportamiento del mercado estadounidense y la enorme expectativa generada por la cinta apuntan a un lanzamiento con una fuerte demanda en taquilla.