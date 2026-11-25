Marvel decidió no proyectar Avengers: Doomsday ante varios organismos de premios para evitar filtraciones antes de su estreno en diciembre

Marvel Studios decidió mantener bajo reserva la película Avengers: Doomsday y evitar que sea proyectada antes de su estreno ante distintos organismos de premiación, una estrategia que busca impedir filtraciones sobre los acontecimientos y sorpresas de la historia.

De acuerdo con información publicada por Variety, la producción no estará disponible para los integrantes de los BAFTA, los Globos de Oro y diversos grupos de críticos durante las primeras etapas de la temporada de premios. La decisión pretende proteger los detalles de la trama hasta su llegada a las salas cinematográficas.

La cinta tendrá su estreno mundial el 14 de diciembre en Los Ángeles, mientras que su lanzamiento comercial está programado para el 18 de diciembre de 2026.

Marvel sacrifica nominaciones en los Globos de Oro y BAFTA

La decisión tendrá consecuencias en el recorrido de la película por la temporada de reconocimientos cinematográficos. Al no organizar proyecciones anticipadas para los integrantes de distintos organismos, Avengers: Doomsday quedará fuera de varias competencias importantes.

Entre ellas se encuentran los Globos de Oro, cuyos periodos de votación para las categorías cinematográficas concluyen el 4 de diciembre, antes de que los miembros puedan ver la producción.

La situación también afecta sus posibilidades en los BAFTA, debido a que la película no estará disponible en la plataforma de visualización destinada a sus cerca de 14 mil integrantes. Esto la dejaría fuera de la consideración para las listas largas de esta edición.

Otros reconocimientos que tampoco contemplarán a la cinta en sus primeras etapas son los de la Asociación de Críticos de Nueva York, la Junta Nacional de Revisión, la Asociación de Críticos de Los Ángeles y los premios AFI.

Asimismo, la producción no llegó a tiempo para ser considerada en las listas preliminares de la Asociación de Críticos de Cine (Critics Choice Association), cuya nominación está prevista para el 4 de diciembre.

Avengers: Doomsday todavía tiene posibilidades en los Oscar

Aunque la estrategia de Marvel limita su presencia en diferentes premiaciones, la película todavía conserva oportunidades de competir en algunas categorías de los premios Oscar, particularmente en el apartado de efectos visuales.

La votación preliminar para las listas cortas de 12 categorías de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas comenzará el 7 de diciembre y concluirá el día 11. Los resultados se darán a conocer el 15 de diciembre, un día después del estreno mundial de la cinta.

Entre las categorías contempladas se encuentran fotografía, maquillaje y peluquería, música original, sonido y efectos visuales, áreas en las que la producción podría obtener reconocimiento.

De acuerdo con Variety, Marvel presentó la película ante las ramas correspondientes de la Academia y entregó los materiales necesarios para que pueda ser considerada en las listas preliminares.

En el caso de efectos visuales, las reglas permiten que los estudios entreguen fragmentos de sus producciones cuando no es posible organizar una proyección completa con suficiente anticipación. Esto representa una alternativa para que la película sea evaluada sin revelar su desenlace ni otros elementos importantes de la trama.

Sin embargo, todavía no está claro si los integrantes de otras ramas, como fotografía, maquillaje, música y sonido, podrán ver la película completa antes del cierre de las votaciones.

Robert Downey Jr. podría competir en los Actor Awards

No todas las posibilidades de reconocimiento están cerradas para la producción de Marvel. Los Actor Awards, anteriormente conocidos como SAG Awards, mantienen una ventana de votación que permitirá a sus integrantes asistir a funciones de la película.

Las nominaciones se votarán entre el 14 de diciembre y el 3 de enero, por lo que todavía existe la posibilidad de que la cinta sea considerada en categorías como mejor elenco de especialistas y para el trabajo de Robert Downey Jr., quien regresará al universo Marvel, esta vez como el villano Doctor Doom.

La estrategia ya fue utilizada por otras grandes producciones

La decisión de mantener en secreto los detalles de una película hasta su estreno no es nueva dentro de Hollywood. Otras producciones de gran expectativa han recurrido a estrategias similares para evitar que las sorpresas de sus historias lleguen anticipadamente al público.

Entre los antecedentes se encuentran Star Wars: The Force Awakens y Spider-Man: No Way Home, dos películas que tuvieron estrenos mundiales en diciembre y posteriormente consiguieron nominaciones al Oscar.

En el caso de Star Wars: The Force Awakens, la película se estrenó mundialmente el 14 de diciembre de 2015 y llegó a las salas comerciales cuatro días después. Finalmente obtuvo cinco nominaciones a los premios de la Academia.

Por su parte, Spider-Man: No Way Home tuvo su estreno el 13 de diciembre de 2021 y consiguió una nominación en la categoría de efectos visuales.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La nueva entrega de los Vengadores llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, bajo la dirección de Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La historia reunirá a personajes de diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom y el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, además de Chris Hemsworth como Thor.

También participarán integrantes de Los Cuatro Fantásticos y de los Thunderbolts, así como figuras de las anteriores películas de X-Men, entre ellas Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn y Kelsey Grammer.

Con esta decisión, Marvel apuesta por conservar el misterio alrededor de una de sus producciones más esperadas, incluso si eso significa renunciar a parte de la temporada de premios antes de que la película llegue a las salas cinematográficas.