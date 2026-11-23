Eduardo Santamarina confirmó el diagnóstico de influenza de la actriz, quien presentó dolores corporales, escalofríos y cansancio intenso.

¡Buenas noticias para los seguidores de Mayrín Villanueva! Luego de varios días de preocupación por su estado de salud, se dio a conocer que la actriz ya se encuentra en recuperación después de haber dado positivo a influenza, enfermedad que la obligó a poner en pausa sus compromisos profesionales.

Fue su esposo, el actor Eduardo Santamarina, quien confirmó el diagnóstico y explicó que los primeros días fueron especialmente complicados, debido a que Mayrín presentó fuertes dolores corporales, escalofríos y un cansancio intenso. Incluso, como medida preventiva, ambos decidieron permanecer en habitaciones separadas para evitar un posible contagio.

Evolución favorable y situación familiar

Sin embargo, recientemente Eduardo Zucchi, hijo de Santamarina y de Itatí Cantoral, compartió buenas noticias sobre la evolución de la actriz. Durante un encuentro con la prensa, aseguró que Mayrín ya superó la etapa más difícil de la enfermedad y que poco a poco está recuperando su salud.

"Mayrín va muy bien, la verdad es que ya salió de todo, va progresando", expresó Zucchi, quien también explicó que, aunque la actriz continúa en reposo en casa, su evolución ha sido favorable.

La influenza también alcanzó a Romina Poza, hija de Mayrín y del actor Jorge Poza, así como a otros integrantes de la familia, quienes también se encuentran en recuperación y mantienen las medidas necesarias para evitar nuevos contagios.

Por ahora, Mayrín continúa descansando y no se ha informado una fecha exacta para su regreso a sus actividades profesionales. Mientras tanto, sus seguidores esperan verla pronto de vuelta y completamente recuperada.