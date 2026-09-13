Avanza Hilary Duff en Europa con la gira The Lucky Tour

Tras actuar en Londres, la cantante continuará su recorrido por Europa para luego presentarse en Estados Unidos y Oceanía.

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff encendió las redes sociales al compartir imágenes de su reciente presentación musical en territorio británico, celebrando el éxito de su primera fecha en la capital inglesa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete publicó una serie de fotografías donde se le aprecia sobre el escenario luciendo un vestido blanco y botas a juego ante un recinto abarrotado. Junto a las postales del concierto, Duff escribió:

"Noche 1 en Londres... ¡no puedo esperar para hacerlo todo de nuevo en 3 días!".

La publicación provocó una inmediata ola de reacciones por parte de sus fanáticos y asistentes al espectáculo, quienes celebraron su regreso a los escenarios internacionales con miles de comentarios y 'me gusta' en cuestión de minutos.

Calendario internacional y fechas en México

Este espectáculo forma parte de su esperado regreso a los escenarios con la gira mundial The Lucky World Tour.

Durante el mes de septiembre, la artista ha recorrido Europa con presentaciones en Dublín, Irlanda, el 6 de septiembre; Cardiff, Reino Unido, el 8 de septiembre.

La agenda del tour en territorio británico e irlandés incluye también fechas en Mánchester el 12 de septiembre y Glasgow el 13 de septiembre.

Posteriormente, la gira continuará el 23 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, para luego dar paso a su etapa por Oceanía durante el mes de octubre, con conciertos programados en Auckland, Nueva Zelanda, así como en las ciudades australianas de Brisbane, Sídney, Melbourne y Perth.

Además, la cantante ya tiene confirmadas presentaciones en México para febrero de 2027, con shows en la Ciudad de México el 12 y 13 de febrero, concluyendo su paso por el país el 15 de febrero en Guadalajara.