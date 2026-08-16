Avanza a juicio proceso de Elisa Vicedo por agresión

Tras más de ocho años de proceso legal, un juez dictó el auto de apertura a juicio oral contra el actor Eduardo Carabajal por agresión.

La actriz Elisa Vicedo confirmó mediante su cuenta de Instagram que llegará a juicio oral el caso por abuso sexual que denunció en 2018, tras el auto de apertura dictado en una audiencia reciente.

Durante su video dio gracias a todas las personas que estuvieron con ella en este camino largo de ocho años; hizo hincapié en que, tras ganar todos los amparos interpuestos por el actor y productor, que la agredió sexualmente en 2016 y físicamente en 2018, no regresaría atrás en este proceso legal.

Mencionó que no tiene fecha aún y que de momento no dará más declaraciones, así como se ha mantenido hasta el momento, que aprovechará este tiempo para seguir sanando. También dijo que cuando tenga la fecha, probablemente haga una rueda de prensa para dar detalles.

“No sé cuándo va a ser la fecha del juicio, tampoco puedo decirles si va a ser en un año o en dos”, señaló.

Dijo también que confía en la justicia de su país y que ha llegado más lejos con la demanda que cualquier otra mujer agredida sexualmente, ya que, según sus palabras, después de cinco años, las personas agredidas sexualmente dejan el proceso.

“El proceso avanzó más de lo que logra la mayoría de las denunciantes en México”, subrayó la actriz, a pesar de esa incertidumbre.

Entre lágrimas agradeció todo el apoyo y mencionó que esta demanda le costó un bebé y un matrimonio, pero que seguirá trabajando hasta obtener justicia y cárcel para su agresor.