Autopsia esclarece la muerte del influencer Igho Ubiribo

El examen practicado posteriormente en Reino Unido encontró en los pulmones material celular compatible con el ácido hialurónico

La muerte del empresario e influencer británico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, ocurrida en marzo durante un viaje a Tailandia, fue relacionada directamente con un procedimiento estético al que se sometió para aumentar el grosor del pene.

Una investigación forense realizada en Reino Unido determinó que el hombre de 43 años falleció por una embolia pulmonar provocada por el material utilizado en el tratamiento. La conclusión permitió esclarecer el caso varios meses después del fallecimiento.

Procedimiento fue realizado durante un viaje a Bangkok

Ubiribo se encontraba de vacaciones en Bangkok junto con su esposa, Danielle Simba Allen, cuando acudió a una clínica que hasta el momento no ha sido identificada públicamente.

El 5 de marzo le fueron inyectados aproximadamente 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína. Aunque el caso ha sido difundido como una operación de alargamiento, se trató de un procedimiento cosmético no quirúrgico dirigido principalmente a aumentar el grosor del órgano genital.

Después de recibir las inyecciones, el influencer y su esposa acudieron a un establecimiento de masajes. Durante la sesión, Ubiribo comenzó a sentir dolor en el pecho y perdió el conocimiento en dos ocasiones.

Influencer perdió el conocimiento antes de una tomografía

Una ambulancia lo trasladó al Hospital Sukhumvit, donde inicialmente permanecía consciente y podía responder las preguntas del personal médico. Su esposa informó a los especialistas sobre el procedimiento que se había realizado horas antes.

Los médicos recomendaron practicarle una tomografía, pero Ubiribo volvió a quedar inconsciente antes de que pudiera realizarse el estudio. Tras detectar una embolia pulmonar, fue llevado a la unidad de cuidados intensivos.

El personal médico aplicó maniobras de reanimación durante más de 100 minutos, pero el paciente no respondió. Su muerte fue declarada durante la madrugada del 6 de marzo de 2026.

Autopsia encontró material del relleno en los pulmones

El examen practicado posteriormente en Reino Unido encontró en los pulmones material celular compatible con el ácido hialurónico utilizado durante el procedimiento. Los resultados coincidieron con los hallazgos de la autopsia efectuada en Tailandia.

Con base en estas evidencias, la autoridad forense concluyó que el producto inyectado habría ingresado accidentalmente al torrente sanguíneo y llegado hasta los pulmones, donde ocasionó una obstrucción potencialmente mortal.

La causa oficial del fallecimiento quedó registrada como embolia pulmonar derivada de un procedimiento cosmético realizado en el extranjero.

Hasta ahora no se ha informado públicamente el nombre de la clínica ni si existe una investigación contra el establecimiento o las personas que aplicaron las inyecciones. Tampoco se han dado a conocer sanciones o detenciones relacionadas con el caso.

Igho Ubiribo contaba con aproximadamente 185 mil seguidores en Instagram y era conocido por compartir aspectos de su vida personal y empresarial. Su fallecimiento ocurrió en marzo, pero las circunstancias y conclusiones forenses se conocieron públicamente hasta septiembre.