Autopsia de Panettiere descarta traumas; causa sigue pendiente

El forense explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia

La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere fallecida ayer a sus 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales", informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada muerta.

El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes'.

En una entrevista con 'Good Morning America' ​​en 2022 que recupera ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.