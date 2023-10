Autopsia de Matthew Perry está completa; ordenan más pruebas

“Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día que lo escuchamos por primera vez interpretar a Chandler Bing, no hubo nadie más para nosotros. Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la gran inteligencia que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala”, expresaron.

“Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado”, agregaron.