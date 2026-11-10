Aún quedan boletos para Soy Luna en la Arena Monterrey

El evento musical confirmó una presentación más en la Arena Monterrey tras registrar una alta demanda en la venta de sus entradas.

La emoción de la emblemática serie de Disney regresa a tierras regiomontanas con la llegada de "Soy Luna Tour: El Último Tour", espectáculo que marcará la despedida definitiva de los escenarios de esta exitosa producción. Tras haberse presentado con un rotundo éxito el pasado 21 de octubre, donde agotaron todas las entradas, la respuesta del público impulsó la apertura de una nueva fecha. El esperado show se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre a las 20:00 horas en las instalaciones de la Arena Monterrey.

La presentación promete reunir a los fanáticos en una velada inolvidable para cantar, bailar y revivir los momentos más representativos del show en vivo. La venta de boletos ya se encuentra disponible a través de la plataforma Superboletos, así como en taquillas del recinto, registrando ya los últimos boletos disponibles para asistir al evento.

Precios para Monterrey y gira en México

Para la función en la capital de Nuevo León, los costos de los últimos boletos van desde los $753 pesos hasta los $4,563 pesos. Esta nueva fecha en Monterrey forma parte de las presentaciones finales anunciadas en el país, las cuales incluyen paradas estratégicas en Guadalajara el 4 de diciembre y la Ciudad de México el 6 de diciembre, consolidando un cierre de gira sumamente esperado por la afición mexicana.