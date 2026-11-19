El actor cumplió 49 años y festejó rodeado de su hija Kailani y su expareja; Aislinn le dedicó un mensaje que despertó comentarios

La cercanía entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvió a despertar rumores de una posible reconciliación. Esta vez, las especulaciones surgieron luego de que ambos compartieran momentos juntos durante el cumpleaños número 49 del actor, una celebración en la que también estuvo presente su hija Kailani.

El festejo, realizado el pasado 16 de noviembre, reunió a la expareja en un ambiente familiar y rodeado de naturaleza. Las fotografías y mensajes que compartieron en redes sociales llamaron la atención de sus seguidores, quienes se preguntaron si su relación podría estar tomando un nuevo rumbo.

Aislinn Derbez dedica un mensaje de amor a Mauricio Ochmann

Uno de los detalles que más comentarios generó fue la felicitación que Aislinn publicó para el padre de su hija. La actriz compartió una fotografía en la que aparece junto a Mauricio, Kailani y Lorenza, la hija mayor del actor.

"Hay personas con las que la vida siempre encuentra maneras de sorprenderte. Feliz cumpleaños Mauricio Ochmann. ¡Te amamos!", escribió Derbez en sus historias de Instagram.

Por su parte, Ochmann agradeció la compañía de sus seres queridos durante la celebración y compartió imágenes de los momentos que disfrutó con su familia.

"¡Agradecido por un año más rodeado del amor y la luz de seres que amo profundamente! Sigamos celebrando la vida por siempre", expresó el actor.

¿Qué ha dicho la expareja sobre una posible reconciliación?

Las versiones sobre un posible regreso no son nuevas. En meses recientes, ambos han protagonizado encuentros y compartido experiencias familiares que han generado preguntas sobre el estado actual de su relación.

Durante junio pasado, Mauricio Ochmann no descartó por completo la posibilidad de darse una nueva oportunidad con Aislinn, mientras que la actriz respondió con un "nunca digas nunca". Sus declaraciones alimentaron las especulaciones entre sus seguidores.

A pesar de los mensajes afectuosos y de la convivencia que mostraron durante el cumpleaños, ninguno de los dos ha confirmado que haya retomado su relación sentimental.

Por ahora, lo que han hecho público es la cercanía que mantienen como familia y la convivencia alrededor de Kailani. La celebración volvió a ponerlos en el centro de la conversación, aunque no representa una confirmación de reconciliación.