Audiencia contra D4vd expone mensajes sobre un embarazo

La Fiscalía considera que el homicidio pudo ocurrir en abril de 2025 y sostiene que el artista habría preparado acciones para ocultar el crimen

La audiencia preliminar contra el cantante D4vd reveló que Celeste Rivas Hernández quedó embarazada cuando tenía 13 años y posteriormente se sometió a un aborto, información que surgió del análisis de mensajes y fotografías recuperados durante la investigación por el asesinato de la adolescente.

El músico, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, enfrenta acusaciones por el homicidio de la menor de 14 años, abuso sexual y mutilación de restos humanos. El proceso, celebrado en Los Ángeles, determinará si existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

Mensajes revelaron el embarazo de la adolescente

Durante el cuarto día de la audiencia, el detective Corey Farell, integrante de la Policía de Los Ángeles, presentó conversaciones extraídas del teléfono del cantante que abarcan desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025.

De acuerdo con el testimonio, Celeste y D4vd intercambiaron mensajes sobre el embarazo en enero de 2024, cuando la adolescente tenía 13 años. En las conversaciones también se abordó la presunta paternidad del músico y la fecha en la que se realizaría la interrupción del embarazo.

Los investigadores indicaron que, meses después, la joven expresó arrepentimiento y afectación emocional por lo ocurrido. La Fiscalía sostiene que estos mensajes forman parte de las pruebas sobre la relación que ambos habrían mantenido después de conocerse por internet cuando Celeste tenía 11 años.

Forense expone la probable causa de muerte

Durante la misma jornada declaró Grant Ho, médico forense adjunto del condado de Los Ángeles, quien señaló que el cuerpo presentaba dos lesiones traumáticas internas mortales en el torso. Una de ellas habría alcanzado un pulmón y ocasionado la muerte en cuestión de minutos.

El avanzado estado de descomposición dificultó establecer algunos detalles, como las características exactas del objeto utilizado y la fecha precisa del fallecimiento. Los restos de Celeste fueron encontrados en septiembre de 2025 dentro de un automóvil Tesla registrado a nombre de Burke.

La Fiscalía considera que el homicidio pudo ocurrir en abril de 2025 y sostiene que el artista habría preparado acciones para ocultar el crimen, entre ellas enviar mensajes al teléfono de la adolescente preguntándole por su paradero después de su muerte.

Jueza decidirá si D4vd enfrentará un juicio

La audiencia preliminar continuará el próximo lunes, cuando se espera que concluya la presentación de testimonios. Posteriormente, la jueza Charlaine Olmedo deberá resolver si las pruebas permiten que el caso avance a juicio.

D4vd, de 21 años, permanece detenido desde abril y se declaró inocente de los cargos presentados en su contra. Sus abogados sostienen que el cantante no asesinó a Celeste ni provocó su muerte.

La Fiscalía todavía no ha determinado si solicitará la pena capital, una posibilidad que permanece abierta debido a las circunstancias especiales incluidas en la acusación. Mientras no exista una sentencia condenatoria, el músico conserva la presunción de inocencia.