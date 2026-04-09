Aubrey Plaza está embarazada y espera a su primer hijo

La actriz y comediante Aubrey Plaza vive un nuevo comienzo personal junto a Christopher Abbott tras un año marcado por la pérdida

La actriz Aubrey Plaza, reconocida por su papel en Parks and Recreation, está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el actor Christopher Abbott.

La noticia, dada a conocer el 7 de abril, marca un momento significativo en la vida de la intérprete de 41 años, quien espera dar la bienvenida a su bebé en otoño de 2026.

Aunque no se han revelado detalles sobre el sexo del bebé, fuentes cercanas aseguran que la pareja “se siente muy afortunada” y que el embarazo ha sido “una hermosa sorpresa”.

Un nuevo capítulo tras un año difícil

El anuncio llega poco más de un año después del fallecimiento del director Jeff Baena, esposo de Plaza, quien murió en enero de 2025. Aunque la pareja se había separado meses antes, la actriz habló abiertamente del impacto emocional que representó su pérdida, describiendo ese periodo como una etapa compleja y dolorosa.

En este contexto, el embarazo representa un giro importante en su vida personal, simbolizando una etapa de reconstrucción y esperanza tras el duelo.

Relación discreta que sorprende

Plaza y Abbott, de 40 años, han mantenido su relación fuera del ojo público. Ambos han coincidido profesionalmente en proyectos como Black Bear y la obra Danny and the Deep Blue Sea, pero hasta ahora no habían confirmado oficialmente su vínculo sentimental.

El bajo perfil de la actriz en meses recientes también había llamado la atención, especialmente en eventos como la Semana de la Moda de París, donde optó por atuendos holgados que, según trascendió, ayudaban a mantener en privado su embarazo.

La noticia ha generado una ola de reacciones entre seguidores de Plaza, quienes celebran este nuevo capítulo en su vida. Conocida por su estilo irreverente y su versatilidad en proyectos como The White Lotus y Killing Eve, la actriz se prepara ahora para uno de los cambios más importantes fuera de la pantalla.

Por ahora, Plaza no ha emitido declaraciones personales, pero la confirmación de su representante ha sido suficiente para encender el interés mediático y la expectativa en torno a esta nueva etapa.