Atacan convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas

Autoridades confirmaron un enfrentamiento en Villanueva, Zacatecas; artistas estarían a salvo en CDMX y no se reportan heridos entre ellos

La noche de este jueves, el convoy en el cual viajaban Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, fue atacado mientras se dirigía a la Ciudad de México desde Zacatecas, de acuerdo con versiones extraoficiales.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el convoy estaba conformado por una unidad de avanzada de la Policía Estatal y militares, quienes habrían estado en la parte trasera de la escolta. Los artistas irían en una camioneta al centro del convoy.

Se presume que la caravana comenzó a ser seguida por drones y, posteriormente, le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento.

Los únicos que habrían sido atacados habrían sido los escoltas de la parte delantera.

Fuentes cercanas de la familia Aguilar, además de asegurar que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos, también confirmaron que ambos artistas se encuentran tranquilos y a salvo en la Ciudad de México.

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno en Zacatecas, aseguró en redes sociales que un enfrentamiento se registró en el Municipio de Villanueva, a la altura de Tayahua.

Del mismo modo, dijo que tanto el Ejército, la Fiscalía y la Guardia Nacional acudieron al punto para dar con los responsables.

Por último, afirmó que se logró la detención de personas involucradas en la agresión, pero no dio detalles de la cantidad de capturados.

Sin embargo, no hizo alguna referencia a que serían escoltas de Nodal y Ángela Aguilar.