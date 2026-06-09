Asisten princesa Leonor e infanta Sofía a concierto de Bad Bunny

La presencia de las jóvenes en el concierto llamó la atención debido a que durante la mañana estuvieron en actividades oficiales relacionadas con el papa León.

Las princesas Leonor y Sofía de Borbón fueron captadas disfrutando del concierto de Bad Bunny en Madrid, una aparición que rápidamente se volvió viral en redes sociales debido al contraste con las actividades oficiales que habían encabezado apenas unas horas antes junto a la familia real española.

Las hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia asistieron al espectáculo del cantante puertorriqueño durante una de las fechas que ofrece en la capital española como parte de su gira mundial. Videos compartidos por asistentes y difundidos por medios españoles muestran a ambas cantando, bailando y disfrutando del show desde uno de los palcos del recinto.

De un acto oficial con el Papa a un concierto de Bad Bunny

La presencia de las jóvenes en el concierto llamó la atención debido a que durante la mañana participaron en actividades oficiales relacionadas con la visita del papa León XIV a España. Leonor y Sofía acudieron junto a los reyes a la misa del Corpus Christi celebrada en Madrid, uno de los eventos más importantes del fin de semana en el país.

Horas después cambiaron los atuendos formales utilizados durante el acto religioso por ropa casual para asistir al concierto del intérprete de éxitos como Tití Me Preguntó, Monaco y DtMF. Las imágenes difundidas muestran a las hermanas integradas al ambiente del espectáculo junto a un grupo de amigas.

Las imágenes que se volvieron virales

El periodista español Javi Hoyos fue uno de los primeros en compartir videos de las princesas durante el concierto. En las grabaciones se observa a Leonor y Sofía utilizando los accesorios luminosos distribuidos entre los asistentes y siguiendo el ritmo de las canciones del artista puertorriqueño.

Princess Leonor and her sister Sofía attended Bad Bunny’s concert in Madrid yesterday. 🇪🇸👑 pic.twitter.com/p1w1YI24Ao — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 8, 2026

No es la primera vez que las hijas de Felipe VI son vistas en eventos musicales. Medios españoles recuerdan que anteriormente han asistido a conciertos de artistas internacionales y españoles, reflejando el interés que ambas mantienen por la música contemporánea y los espectáculos en vivo.