Asisten integrantes de BTS a lucha libre y saludan a Místico

Las imágenes mostraron a los integrantes del grupo disfrutando relajadamente del espectáculo, sonriendo y reaccionando a las maniobras dentro del cuadrilátero.

Jimin, Jin y Suga sorprendieron a fans mexicanos luego de aparecer en una función de lucha libre en la Arena México, donde convivieron con el luchador Místico en uno de los momentos más comentados de la visita de la agrupación surcoreana a la Ciudad de México.

Tras ofrecer el primero de sus conciertos como parte de la gira “Arirang”, algunos integrantes de BTS aprovecharon su día libre para recorrer lugares emblemáticos de la capital mexicana y terminaron en la llamada “Catedral de la lucha libre”, donde presenciaron una función del Consejo Mundial de Lucha Libre encabezada por Místico.

Así descubrieron a BTS entre el público de la Arena México

La primera pista de la presencia de los artistas coreanos ocurrió incluso antes de que fueran identificados por los asistentes. Místico apareció rumbo al cuadrilátero usando una chamarra con el logotipo de BTS, detalle que llamó la atención de inmediato entre aficionados de la lucha libre y seguidores del K-pop.

Minutos después, varios asistentes comenzaron a notar la presencia de extranjeros en primera fila utilizando máscaras de lucha libre, gorras y capuchas para intentar pasar desapercibidos. Sin embargo, algunos fans reconocieron a Jimin y rápidamente comenzaron a compartir imágenes y videos en redes sociales.

Místico se acercó al grupo y provocó la euforia del público

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Místico descendió del ring y caminó directamente hacia el lugar donde se encontraban los integrantes de BTS. El luchador mexicano saludó especialmente a Jin, mientras decenas de asistentes grababan el encuentro desde distintos ángulos.

MÉXICO SUPERANDO A LA IA



BTS en la lucha libre junto al místico 🇲🇽



📸 mauriciolima1998 pic.twitter.com/t4GuKd7OCl — Indie 505 (@Indie5051) May 9, 2026

Las imágenes mostraron a los integrantes del grupo disfrutando relajadamente del espectáculo, sonriendo y reaccionando a las maniobras dentro del cuadrilátero. El ambiente explotó cuando el público confirmó que realmente se trataba de miembros de BTS observando una tradicional función mexicana.

This is surreal! #BTS experiencing lucha libre in Mexico!😭😭🤣 pic.twitter.com/HtG6rrFBJu — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 9, 2026

BTS continúa su gira en México tras el furor del ARMY

La agrupación continuará con sus conciertos programados este 9 y 10 de mayo, donde miles de fans agotaron boletos para ver el regreso del grupo a México tras más de una década.

El paso de BTS por la Ciudad de México ha provocado una auténtica movilización del ARMY, incluyendo reuniones masivas en el Zócalo, visitas turísticas y eventos improvisados relacionados con la agrupación surcoreana.

Ahora, otra de las escenas que pasará a la historia es el encuentro con Místico en la Arena México, una postal que reunió máscaras, lucha libre y K-pop en una misma noche frente a miles de asistentes.