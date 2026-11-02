Así vivía Inés Gómez Mont entre lujos antes de su detención

Tras casi cinco años de búsqueda, la expresentadora fue aprehendida el 30 de octubre de 2026 en la ciudad de Miami, en Florida.

Durante años, Inés Gómez Mont compartió en redes sociales imágenes de una vida rodeada de lujos, prendas de diseñador, bolsos exclusivos y joyería de alta gama. Sin embargo, su reciente detención en Estados Unidos volvió a colocar su nombre en los titulares y provocó que usuarios recordaran las fotografías que publicaba antes de alejarse de la vida pública.

La exconductora fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, después de permanecer cerca de cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. De acuerdo con la información difundida, actualmente se encuentra bajo custodia migratoria en Estados Unidos, mientras se define su situación legal.

En las imágenes que compartía anteriormente, Inés mostraba una colección de bolsos de firmas internacionales, ropa exclusiva y accesorios cuyo valor puede alcanzar cifras millonarias. Entre las marcas que destacaban en su estilo se encontraban Hermès, Chanel y otras casas de moda de lujo, elementos que formaron parte de la imagen pública que construyó durante su etapa como figura de la televisión.

Su reaparición tras la detención también llamó la atención por el contraste entre los atuendos casuales que llevaba en las fotografías difundidas y los 'looks' sofisticados que acostumbraba mostrar en sus redes sociales. Algunos accesorios que aparecen en esas imágenes generaron comentarios por su posible valor; sin embargo, las estimaciones sobre piezas similares no confirman el precio exacto de los artículos que portaba.

Más allá de la conversación sobre su estilo de vida, la conductora enfrenta en México investigaciones y órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos fiscales, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades investigan un supuesto esquema de empresas fachada vinculado con un posible desvío de recursos públicos. Inés ha rechazado las acusaciones y su responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.

Por ahora, su situación jurídica continúa siendo el centro de atención, mientras se conocen más detalles sobre los pasos legales que podrían seguir las autoridades mexicanas y estadounidenses. La historia de Inés Gómez Mont vuelve así a la conversación pública, marcada por el contraste entre la vida de lujo que mostraba en redes y el proceso legal que enfrenta actualmente.