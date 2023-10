Así son la cama sexual y el ataúd de José Eduardo Derbez

¡Caras vemos, fetiches no sabemos! José Eduardo Derbez mostró el interior de su casa en un video de la serie Cuando nadie me ve, de la standupera Isabel Fernández, donde enseñó cómo funciona la "cama sexual" que tiene en su cuarto.Al verla, Isabel en un principio pensó que se trataba de una cama de masaje, pero Eduardo la corrigió y le dijo que se trataba de una cama de masaje. "La persona llega por atrás, obviamente empiezas el coqueteo y madres, latigazo. Entonces ya te relajas y el otro hace lo suyo, pero no la he utilizado", le explicó José Eduardo a Isabel, a quien le hizo colocarse en la cama. En febrero del 2021, el actor contó que cuando tuvo que pasar por la aduana con la caja donde venía la cama sexual vivió un momento muy vergonzoso.Recordó que debido a que el paquete era sospechoso por su tamaño le preguntaron qué era y el dijo que era una cama de masaje.Como no le creyeron del todo, al final José Eduardo Derbez tuvo que revelar que venía en el paquete. “La pasan y me dice la señorita: 'Hay que ser honestos, necesito saber qué tiene ahí', entonces ya le dije que una cama sexual. Todavía me dice la cabro…: '¿Qué?' y le digo que sexual”. Pero lo peor del asunto fue que en el lugar se encontraba una familia y tuvo que explicar con detenimiento para qué servía la cama.El ataúd de José Eduardo Derbez Una de las cosas más curiosas que tiene José Eduardo Derbez en su casa en un ataúd en el cuarto de invitados. "La almohada es porque un día me quedé a dormir ahí y quería dormir más cómodo, fue una experiencia divertida, sudé muchísimo. Yo lo mandé a hacer a mi medida porque me dio cosa que fuera usado. La gente que se llega a quedar aquí es gente que ya me conoce y sabe que estoy loco", explicó.

