Así se disfrazaron las celebridades en Halloween 2026

Belinda se convirtió en un Xenomorfo y Kim Kardashian recreó a su hija North West en una de las celebraciones de Halloween más comentadas de 2026

Las celebridades volvieron a convertir Halloween en una pasarela de creatividad, caracterizaciones y referencias a la cultura popular.

Desde transformaciones inspiradas en películas de terror y personajes de anime hasta homenajes a grandes figuras de la música, los famosos compartieron algunos de sus atuendos más llamativos durante las fiestas de octubre.

En México, Belinda acaparó las miradas con una de las caracterizaciones más elaboradas de la temporada, mientras que Victoria Justice reunió a distintas personalidades en una celebración en la Ciudad de México.

A nivel internacional, Paris Hilton, Kim Kardashian, Keke Palmer y Lizzo también destacaron por sus propuestas.

Belinda sorprende como Xenomorfo en el Beliween 2026

Uno de los disfraces que más llamó la atención fue el de Belinda, quien para su tradicional fiesta Beliween, realizada el 28 de octubre en Soho House, en la Ciudad de México, eligió transformarse en un Xenomorfo, la criatura extraterrestre de la franquicia cinematográfica Alien.