Así se disfrazaron las celebridades en Halloween 2026

Las celebridades volvieron a convertir Halloween en una pasarela de creatividad, caracterizaciones y referencias a la cultura popular.
Desde transformaciones inspiradas en películas de terror y personajes de anime hasta homenajes a grandes figuras de la música, los famosos compartieron algunos de sus atuendos más llamativos durante las fiestas de octubre.
En México, Belinda acaparó las miradas con una de las caracterizaciones más elaboradas de la temporada, mientras que Victoria Justice reunió a distintas personalidades en una celebración en la Ciudad de México.
A nivel internacional, Paris Hilton, Kim Kardashian, Keke Palmer y Lizzo también destacaron por sus propuestas.
Belinda sorprende como Xenomorfo en el Beliween 2026
Uno de los disfraces que más llamó la atención fue el de Belinda, quien para su tradicional fiesta Beliween, realizada el 28 de octubre en Soho House, en la Ciudad de México, eligió transformarse en un Xenomorfo, la criatura extraterrestre de la franquicia cinematográfica Alien.
Las fotos que Belinda puso en su historia de su disfraz, están mas chidas que las de su post 😩 https://t.co/y1xPvkLXwF— INDÓMITA 🏹 5.06🪬🇵🇸 (@BurttonPop) October 31, 2026
La cantante apostó por una caracterización de terror con prótesis elaboradas y maquillaje detallado para recrear la apariencia del monstruo.
El resultado convirtió su atuendo en uno de los más comentados de la celebración, cuya temática estuvo dedicada al universo extraterrestre.
La fiesta reunió a invitados del mundo de la música, la actuación y las redes sociales, quienes también llegaron con disfraces inspirados en personajes de películas, videojuegos, series y anime.
Entre ellos estuvo Victoria Justice, quien lució una caracterización de inspiración circense; Lola Índigo eligió convertirse en Lara Croft, protagonista de Tomb Raider; mientras que Aarón Mercury llegó como Satoru Gojo, personaje del anime Jujutsu Kaisen.
También destacaron Anais Armas Parraga, con un atuendo inspirado en Nebula, personaje del universo Marvel, y Lalo Brito, quien rindió homenaje a Freddie Mercury. Por su parte, integrantes del elenco de la serie Nadie nos va a extrañar recrearon al equipo de Scooby-Doo.
Victoria Justice celebra Halloween en Polanco
Además de su participación en el Beliween, Victoria Justice organizó su propia fiesta de Halloween en Polanco, en la Ciudad de México, vinculada al relanzamiento de su tema Love Zombie.
Victoria Justice cantando "You Belong With Me" de Taylor Swift, en su fiesta de Halloween en CDMX 🇲🇽 https://t.co/xlafG0qkzd— Indie 505 (@Indie5051) October 30, 2026
La actriz y cantante alternó distintas caracterizaciones durante las celebraciones, entre ellas looks de zombie y payasa. A su reunión acudieron personalidades como Gema Garoa, Omahi, Aarón Mercury, Ana Bekoa, Rodrigo Márquez y Terry Crews, entre otros invitados.
Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears
En el ámbito internacional, Paris Hilton recuperó uno de los momentos más recordados de la música pop: la presentación de Britney Spears durante los MTV Video Music Awards de 2001, cuando interpretó I'm a Slave 4 U acompañada de una serpiente.
Hilton recreó el atuendo de la cantante y el elemento más emblemático de aquella actuación, con lo que rindió homenaje a una de las imágenes más representativas de la cultura pop de principios de los años 2000.
La empresaria también compartió otras propuestas temáticas, entre ellas una caracterización de Bella, de La Bella y la Bestia, y otra inspirada en Morticia Addams, de Los locos Addams.
Kim Kardashian se transforma en su hija North West
Kim Kardashian sorprendió al convertirse en su propia hija, North West. Para conseguirlo, utilizó una peluca azul turquesa, piercings y un estilo gótico y punk que imitó la imagen que la joven ha mostrado públicamente.
La propuesta incluyó un intercambio de referencias entre madre e hija, pues North también recreó la apariencia de Natalie Nunn. La caracterización de Kim se convirtió en una de las más comentadas por el parecido con la adolescente.
Keke Palmer y Lizzo apuestan por la música y el anime
Otra de las propuestas que llamó la atención fue la de Keke Palmer, quien junto con su hijo Leodis recreó a Janet y Michael Jackson en el videoclip de Scream, una de las colaboraciones más recordadas entre los hermanos Jackson.
La caracterización recuperó la estética futurista del video musical, con vestuarios en blanco y negro y referencias directas a la producción que ambos artistas protagonizaron en 1995.
Lizzo, por su parte, eligió un personaje del anime y manga Dandadan: Seiko Ayase. Su disfraz se sumó a la tendencia de celebridades que encontraron inspiración en la animación japonesa y sus personajes.
Lele Pons y Guaynaa recrean dos universos animados
La familia de Lele Pons y Guaynaa también se sumó a la celebración con disfraces inspirados en dos conocidas franquicias de la animación.
En una de sus caracterizaciones, recrearon el universo de Los Picapiedra, con personajes como Vilma, Pedro y Pebbles.
Para completar la propuesta, utilizaron un troncomóvil, el vehículo característico de la familia prehistórica de la serie.
Además, apostaron por otro cambio de vestuario para dar vida a Marge y Maggie Simpson, personajes de la popular serie Los Simpson.
Más celebridades se suman a la competencia de disfraces
La lista de caracterizaciones incluyó otras referencias a la televisión, el cine y la cultura digital.
Lisa Rinna se transformó en Kylie Jenner, mientras que Chlöe Bailey eligió a la versión de Meg Griffin de la serie animada Padre de familia.
Doja Cat apostó por Cinnamoroll, el personaje de Sanrio, y Zendaya rindió homenaje a Halle Berry con una recreación de su imagen durante el estreno de X-Men en el año 2000. Hailey Bieber, en tanto, optó por un atuendo de ángel, mientras que Cyndi Lauper se convirtió en Úrsula, la villana de La Sirenita.
Con disfraces que recuperaron personajes clásicos, figuras de la música, villanos y protagonistas del anime, Halloween 2026 volvió a demostrar que las celebridades aprovechan estas fechas para llevar sus referencias favoritas a caracterizaciones cada vez más elaboradas.