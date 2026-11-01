Así se disfrazaron estos artistas en Halloween para sus shows

Las celebridades comenzaron a celebrar Halloween 2026 con propuestas que fueron más allá de las tradicionales fiestas de disfraces. Algunos artistas aprovecharon sus giras y presentaciones musicales para sorprender al público con caracterizaciones especiales, cambios de vestuario y personajes inspirados en la cultura popular.

Harry Styles, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo y las integrantes de KATSEYE fueron algunos de los nombres que incorporaron la temática de la temporada a sus actividades musicales durante los días previos al 31 de octubre.

Desde una transformación inspirada en Elvis Presley hasta criaturas fantásticas y personajes de cómics, los espectáculos se convirtieron en escenarios para mostrar la creatividad de los intérpretes.

Harry Styles volvió a celebrar Harryween, su tradicional propuesta de Halloween, durante dos presentaciones realizadas el 30 y 31 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, como parte del cierre de su residencia de 30 conciertos en el recinto.

Harry Styles had fans all shook up at MSG ... revealing his Elvis costume for night one of Harryween! 🕺🎃 🎥: @jpasc24 https://t.co/LO4KAcBSbM — TMZ (@TMZ) October 31, 2026

Durante la primera noche, el cantante británico sorprendió al aparecer caracterizado como Elvis Presley.

Su vestuario incluyó un traje blanco con lentejuelas, una capa azul de satén y gafas doradas, en una imagen que evocó al legendario intérprete estadounidense.

La temática también alcanzó a los integrantes de su banda y bailarines, quienes utilizaron atuendos inspirados en distintas etapas de la carrera de Styles, desde sus presentaciones en Coachella hasta sus apariciones en los Grammy y la Met Gala.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando el artista realizó otro cambio de vestuario para recrear la imagen que tenía durante su audición en The X Factor, en 2010, cuando tenía 16 años.

Con un cárdigan gris, camiseta blanca, bufanda amarilla y pantalones marrones, Styles recordó aquella etapa de sus inicios e interpretó “Isn't She Lovely”, de Stevie Wonder, la misma canción que eligió para su audición. Durante el momento también pronunció la frase “I work in a bakery”, en referencia a aquella experiencia.

Entre los asistentes estuvo Zoë Kravitz, prometida del cantante, quien acudió con un disfraz de diablo rojo. También se reportó la presencia de Riley Keough, nieta de Elvis Presley.

Janelle Monáe sorprende con una criatura acuática en Wondaween

Janelle Monáe llevó su creatividad a otro nivel con una nueva edición de Wondaween, su celebración anual de Halloween, realizada el 29 de octubre en el muelle de Santa Mónica, en Los Ángeles.

La fiesta de este año tuvo como temática “Creature Carnival”, un carnaval de criaturas en el que los invitados fueron convocados a caracterizarse como seres extraños y atracciones monstruosas de una feria.

La cantante presentó un personaje original llamado “Phish Boy”, una criatura híbrida entre humano y pez que la hizo prácticamente irreconocible. El disfraz fue desarrollado junto con su colaboradora Sasha Glassier y destacó por sus prótesis, escamas, ojos saltones, dientes exagerados y aletas.

El atuendo se completó con una camisa blanca de mangas abullonadas, chaleco y pantalones a rayas azules y beige,tirantes y accesorios de inspiración circense.

La caracterización también incluyó un elaborado trabajo de maquillaje y efectos especiales. Durante el evento, Monáe posó con los asistentes y ofreció una presentación sorpresa.

La celebración contó además con participaciones musicales de Shaun Ross, DJ Millie y Nana Kwabena. Al día siguiente, la artista apareció con el mismo personaje en The Jennifer Hudson Show, donde interpretó una especie de canción de sirena dirigida a un mimo.

Olivia Rodrigo convierte s u concierto en una celebración de Halloween

Olivia Rodrigo también incorporó varios disfraces a su Unraveled Tour durante su presentación del 30 de octubre en el Schottenstein Center de Columbus, Ohio.

La cantante aprovechó el escenario cubierto de flores artificiales para presentar diferentes cambios de vestuario inspirados en personajes y figuras relacionadas con la temporada.

Uno de los atuendos más destacados fue su caracterización de María Antonieta, con un vestido azul de inspiración dieciochesca, adornado con volantes, encajes y detalles dorados y blancos.

El conjunto incluyó un collar de perlas y una peluca alta de tono rubio claro.

La propuesta evocó la estética de la corte francesa y también conectó con las referencias visuales de su video musical “drop dead”, grabado en el Museo del Louvre.

Otro de sus disfraces fue el de abeja. Para esta caracterización utilizó un top de rayas amarillas y negras, microshorts negros, medias de red, botas altas, alas amarillas y una diadema con antenas.

La cantante también presentó una transformación durante la interpretación de “The Cure”.

El momento comenzó con un minivestido rosa de Hussein Chalayan que reaccionó al agua de la lluvia artificial del espectáculo y dejó al descubierto un atuendo negro con un estampado de costillas y columna vertebral, además de un corazón rojo.

A estos cambios se sumaron otros looks temáticos, entre ellos una bailarina de ballet con apariencia de zombi y unacamiseta con diseño de calabaza durante el encore.

KATSEYE elige personajes de DC Comics para Halloween

Las integrantes de KATSEYE también se sumaron a las celebraciones durante su WildWorld Tour, con una propuesta inspirada en personajes del universo de DC Comics durante su presentación en Montreal, Canadá.

El grupo realizó un soundcheck especial de Halloween el 30 de octubre y llevó los disfraces a su espectáculo en el Centre Bell.

Las cuatro integrantes que participan actualmente en la gira coordinaron sus atuendos para recrear a conocidas figuras de los cómics:

Daniela Avanzini: apareció como Wonder Woman, con un traje rojo y azul, detalles dorados y botas altas.

apareció como Wonder Woman, con un traje rojo y azul, detalles dorados y botas altas. Megan Skiendiel: eligió a Poison Ivy,con un vestuario verde decorado con hojas y elementos inspirados en la naturaleza.

eligió a Poison Ivy,con un vestuario verde decorado con hojas y elementos inspirados en la naturaleza. Lara Raj: se transformó en Catwoman con un conjunto negro, máscara de gato, guantes y botas altas.

se transformó en Catwoman con un conjunto negro, máscara de gato, guantes y botas altas. Yoonchae Jeung: recreó a Harley Quinn con un atuendo en tonos rojo y blanco, medias de red, coletas de colores y maquillaje de payaso.

La propuesta destacó por la coordinación de los personajes y la combinación de heroínas y villanas del universo de DC Comics.