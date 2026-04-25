Así lucen los personajes del live action de Scooby Doo

Se adelantó que apenas se encuentra en la etapa de producción, por lo que no se ha revelado la fecha de estreno pero ya sorprendieron con el cast.

La plataforma de streaming Netflix reveló el primer vistazo de su nueva serie live action basada en Scooby Doo, un proyecto que apuesta por reinventar la historia clásica con un enfoque más oscuro y centrado en los orígenes del grupo.

La producción, titulada SCOOBY-DOO: ORIGINS, explorará cómo se formó el equipo de Mystery Inc., mostrando a los personajes en una etapa juvenil mientras enfrentan un misterio que marcará su destino.

¿De qué tratará la serie live action de Scooby-Doo?

La historia seguirá a un grupo de adolescentes que se ven envueltos en un caso relacionado con un asesinato sobrenatural, el cual podría haber sido presenciado por un cachorro de gran danés, dando origen al vínculo con Scooby-Doo.

La trama se desarrollará durante un verano clave en sus vidas, donde deberán resolver el misterio mientras enfrentan secretos personales que podrían cambiar su relación para siempre.

Reparto juvenil y nueva visión de la historia

El elenco estará conformado por actores jóvenes, entre ellos Mckenna Grace como Daphne, junto a Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins en los papeles principales.

Además, el actor de voz Frank Welker retomará su papel como Scooby-Doo, personaje al que ha dado vida durante décadas dentro de la franquicia.