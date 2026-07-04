Así llegan las celebridades a la boda de Taylor Swift

Los primeros invitados comenzaron a llegar al Madison Square Garden, donde Taylor Swift y Travis Kelce celebran una de las bodas más esperadas del año

Los primeros invitados comenzaron a llegar este viernes al Madison Square Garden de Nueva York, donde Taylor Swift y Travis Kelce celebran una de las bodas más esperadas del año.

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los detalles del enlace, diversos medios estadounidenses reportan que el recinto alberga una celebración con más de mil invitados, un enorme jardín instalado en el interior y un operativo de seguridad sin precedentes.

Desde la tarde, actores, cantantes, deportistas y personalidades del entretenimiento comenzaron a desfilar rumbo al recinto, convertido en el centro de atención por la magnitud del evento y el hermetismo que rodea la celebración.

Las primeras celebridades hacen su aparición

Entre los primeros asistentes vistos en Nueva York estuvieron Karlie Kloss y Josh Kushner, quienes llegaron para acompañar a Taylor Swift en un día considerado histórico para la cantante.

También fueron vistas Dakota Johnson y Abigail Anderson dirigiéndose a la celebración, mientras que Bradley Cooper y Gigi Hadid fueron captados camino al Madison Square Garden.

El vestido elegido por Hadid fue uno de los aspectos que más llamó la atención durante la llegada de los invitados.

Jay-Z y Blue Ivy también fueron vistos en Nueva York para asistir a la boda, mientras que diversos reportes señalaron que Beyoncé permanecía en la ciudad durante esta semana.

Las superestrellas Jay-Z y Steven Spielberg llegaron incluso en helicóptero procedentes de los Hamptons antes de trasladarse al recinto donde tendría lugar la gran celebración.

Asimismo, llegó la cantante Camila Cabello luciendo un vestido rojo y cabello suelto.

También arribó al lugar Zoë Kravitz sin su prometido Harry Styles quien también había sido invitado a esta gran cerebración.

El deporte también dice presente

El mundo del deporte tuvo una amplia representación entre los invitados. Matthew Stafford, mariscal de campo de Los Angeles Rams, encabezó la llegada de las figuras deportivas alrededor de las 15:30 horas, cuando los asistentes comenzaron a abandonar sus hoteles para dirigirse al Madison Square Garden.

Stafford fue visto saliendo del Hotel Ritz acompañado por su esposa Kelly. El jugador lució una chaqueta color jade con detalles negros, mientras que Kelly vistió un vestido verde pálido de un solo hombro con detalles fruncidos y una abertura lateral.

También acudieron las reconocidas reporteras de la NFL Erin Andrews y Charissa Thompson, quienes fueron invitadas a la celebración. Andrews apareció con un vestido largo de gasa negra con cuello halter, mientras que Thompson eligió un vestido color nude decorado con pedrería y abalorios plateados.

Jarret Stoll, exjugador de la NHL y esposo de Andrews, también formó parte del grupo de invitados.

Compañeros de Travis Kelce se reúnen para el festejo

Varios jugadores de los Kansas City Chiefs acudieron al enlace para acompañar a su compañero Travis Kelce. Entre ellos destacaron Chris Jones, Kareem Hunt y Trent McDuffie.

Asimismo, fueron invitados el exjugador de los Chiefs Mecole Hardman, el entrenador Luke Steckel, el receptor Cooper Kupp, actualmente con los Seattle Seahawks, y el mariscal de campo Baker Mayfield.

También se reportó la presencia del exreceptor de los Chiefs JuJu Smith-Schuster, quien ganó un Super Bowl junto a Kelce y quien celebrará su propia boda el próximo 11 de julio en California.

De acuerdo con los reportes, Travis Kelce asistirá a ese enlace como invitado.

Invitados de distintas disciplinas

La lista de asistentes también incluyó a los golfistas profesionales Justin Thomas y Dustin Johnson. Paulina Gretzky, esposa de Johnson e hija de la leyenda del hockey Wayne Gretzky, fue vista llegando en automóvil.

La exfutbolista Abby Wambach también asistió acompañada de su esposa Glennon Doyle. Wambach vistió un clásico frac negro con chaleco blanco y solapas de pico, mientras que Doyle eligió un vestido azul claro con detalles de pedrería.

La presencia de Wambach recuerda la relación que mantiene con Taylor Swift desde que la cantante invitó a la selección femenina de Estados Unidos a subir al escenario durante la gira "1989", después de conquistar la Copa del Mundo de 2015.

También fueron vistos George Kittle y su esposa Claire, quienes llegaron días antes para participar en la cena de ensayo celebrada el jueves.

Aunque Kittle y Kelce son rivales dentro de la NFL, ambos mantienen una estrecha amistad y son fundadores de Tight End University junto con Greg Olsen.

Asimismo, Kyle Juszczyk y su esposa Kristin, diseñadora de la popular chaqueta acolchada utilizada por Taylor Swift durante los playoffs de 2024, fueron captados caminando rumbo al recinto.

El exjugador de los Philadelphia Eagles Beau Allen también asistió al evento.

Entre los invitados más esperados también figuran Patrick Mahomes y su esposa Brittany, quienes, según diversos reportes, formarán parte de la celebración.

Una celebración rodeada de lujo y exclusividad

La boda ha estado marcada por un importante despliegue logístico y de seguridad. Versiones publicadas por distintos medios indican que la celebración contará con un enorme jardín instalado dentro del Madison Square Garden, regalos personalizados para los asistentes y una decoración especialmente diseñada para transformar el recinto en un escenario de cuento.

Los invitados recibirán un obsequio exclusivo como recuerdo del enlace, mientras que la seguridad desplegada en el recinto ha sido comparada con la de una cumbre internacional debido al amplio dispositivo implementado por las autoridades.

Según especialistas citados en los reportes, el costo total de la boda superaría los 15 millones de dólares, cifra que incluye la renta del recinto, la decoración, el servicio de catering, los seguros, los permisos y el operativo de seguridad.

Asimismo, se informó que el Departamento de Policía de Nueva York desplegó un fuerte dispositivo en los alrededores del Madison Square Garden, restringiendo el acceso a la prensa y vigilando el cumplimiento de los cierres viales establecidos para la celebración.

La fiesta continúa tras la cena de ensayo

La celebración de este viernes llega después de la cena de ensayo realizada la noche del jueves en el Madison Square Garden, un evento mucho más íntimo al que asistieron alrededor de 100 invitados.

Entre los asistentes estuvieron Jack Antonoff, Abigail Anderson y Tree Paine, quienes acompañaron a la pareja en el inicio de los festejos.

Mientras continúan llegando los invitados, los equipos de producción siguen trabajando en los últimos detalles de la decoración. En algunas imágenes del interior del recinto ya pudieron observarse arreglos florales con rosas en tonos rosa, naranja y amarillo entrelazadas con abundante follaje, como parte de la ambientación preparada para la segunda jornada de celebraciones.

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