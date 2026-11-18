Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y el nuevo elenco desfilaron por la alfombra púrpura de la precuela, en una noche de reencuentros y homenajes

La saga de Los Juegos del Hambre reunió a distintas generaciones de sus protagonistas durante la premiere mundial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), celebrada el lunes 16 de noviembre de 2026 en Nueva York.

La alfombra púrpura, instalada en Alice Tully Hall, en el Lincoln Center, fue el escenario de una noche marcada por los reencuentros, los atuendos inspirados en la extravagancia del Capitolio y la llegada de los actores que darán vida a los nuevos personajes de la historia.

Entre las imágenes más esperadas estuvieron las de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes volvieron a posar juntos en un evento de la franquicia después de 11 años. La celebración también dejó un guiño especial a los seguidores de la saga: Joseph Zada recreó el famoso look de pijama que Woody Harrelson utilizó en 2015.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson se reencuentran en la alfombra

Uno de los momentos más nostálgicos de la premiere fue la aparición de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, recordados por interpretar a Katniss Everdeen y Peeta Mellark en la trilogía original.

Los actores posaron juntos por primera vez en una alfombra de la saga desde el estreno de Sinsajo: Parte 2, en 2015. Ambos tendrán una participación especial en la nueva película, lo que convirtió su presencia en uno de los principales atractivos de la noche.

El reencuentro también incluyó a otros integrantes del elenco original, como Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Amandla Stenberg, Jena Malone y Willow Shields, quienes interpretaron a Haymitch, Effie, Rue, Johanna y Prim, respectivamente.

Los nuevos protagonistas y el elenco de la precuela

La premiere también recibió a actores de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, entre ellos Rachel Zegler y Tom Blyth.

Por parte del nuevo reparto, desfilaron Joseph Zada, quien interpreta al joven Haymitch Abernathy; Mckenna Grace, como Maysilee Donner; Whitney Peak, en el papel de Lenore Dove; y Elle Fanning, quien dará vida a una versión joven de Effie Trinket.

También asistieron Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Maya Hawke y Billy Porter. La autora Suzanne Collins y el director Francis Lawrence formaron parte de los invitados a la celebración. Además, hubo presencia de actores de Percy Jackson.

Plumas, flores y brillos: los looks de la premiere

La moda tuvo un papel protagónico en la alfombra púrpura, donde varios asistentes eligieron diseños que evocaban la estética del Capitolio, con prendas llamativas, detalles de plumas, flores, brillos y siluetas dramáticas.

Jennifer Lawrence lució un abrigo-vestido negro de Dior, diseñado por Jonathan Anderson, con cuello de piel blanca y bordados florales. Josh Hutcherson optó por un traje oscuro y sobrio.

Mckenna Grace destacó con un vestido joyado de Pamella Roland, acompañado de detalles que recordaban las alas del sinsajo en tonos violetas y azulados. Whitney Peak eligió un vestido de terciopelo azul real de Robert Wun, con un detalle de pájaro blanco.

Elle Fanning apostó por una imagen teatral, con accesorios exagerados, maquillaje y peinados elaborados, mientras que Rachel Zegler desfiló con un vestido verde esmeralda de larga cola. Joseph Zada, por su parte, llevó un traje burdeos de inspiración militar.

Joseph Zada rinde homenaje a Woody Harrelson

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la fiesta posterior a la premiere. Joseph Zada cambió el traje formal que había llevado en la alfombra roja por un conjunto de pijama que rindió homenaje a Woody Harrelson.

El actor que interpretó al Haymitch adulto se volvió famoso entre los seguidores de la franquicia por acudir en pijama a la premiere de Sinsajo: Parte 2, en 2015.

Durante el rodaje de la precuela, algunos fans le regalaron a Zada una copia de aquellos pantalones. El joven actor contó que los utilizaba para dormir y había bromeado anteriormente con la posibilidad de recrear el atuendo durante la promoción de la película.

Su aparición en la afterparty cumplió aquella promesa y fue celebrada por los seguidores, quienes vieron en el gesto una conexión entre el nuevo Haymitch y el personaje interpretado por Harrelson durante la trilogía original.

¿Cuándo llega la película a los cines de México?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha narra la historia del joven Haymitch durante el 50.º Juegos del Hambre, conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La producción tiene una duración aproximada de 158 minutos.

Tras sus actividades promocionales en ciudades como Londres, Madrid y Ciudad de México, la película llegará a las salas mexicanas el 19 de noviembre de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos, previsto para el 20 de noviembre.