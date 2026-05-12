Así fue el último concierto histórico de 'The Beatles'

Apple Corps convertirá en museo el icónico edificio del legendario “rooftop concert” de 1969, donde The Beatles ofrecieron su última actuación en vivo

El 30 de enero de 1969, The Beatles protagonizaron uno de los momentos más icónicos en la historia del rock: su último concierto en vivo, conocido como el “rooftop concert”, desde la azotea del edificio de Apple Corps, ubicado en el número 3 de Savile Row, en Londres.

Sin previo aviso, sin venta de entradas y ante una audiencia improvisada, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron una actuación de aproximadamente 42 minutos que sorprendió a transeúntes, detuvo el tráfico y generó desconcierto en el corazón de la capital británica.

Acompañados por el tecladista Billy Preston, considerado por muchos como el “quinto Beatle”, la banda interpretó temas que formarían parte del álbum Let It Be, en lo que terminaría siendo su última presentación pública como cuarteto.

Volver a las raíces tras años de distancia

A finales de los años 60, la banda ya había dejado de hacer giras desde 1966. Las sesiones de enero de 1969 buscaban recuperar la esencia de sus inicios, la cual era tocar en vivo, sin artificios, y grabar un disco más honesto.

El proyecto era documentado por el director Michael Lindsay-Hogg, quien filmaba el proceso para una película. Sin embargo, las tensiones dentro del grupo durante las grabaciones en los estudios de Twickenham marcaron los días previos.

Las ideas para el cierre del proyecto fueron diversas y hasta extravagantes: tocar en el desierto del Sahara, en las pirámides de Giza o incluso en el transatlántico Queen Elizabeth 2. Finalmente, la opción más práctica y cercana fue subir a la azotea de su propio edificio.

El día del concierto, el clima en Londres era frío y ventoso. Tanto John Lennon como Ringo Starr utilizaron abrigos de sus esposas para soportar las bajas temperaturas, mientras que el equipo técnico improvisó soluciones como cubrir micrófonos con medias para reducir el ruido del viento.

Previo a subir al techo, no todos estaban convencidos. George Harrison mostraba resistencia a la idea, y Ringo Starr no veía claro el propósito.

Ninguno imaginaba que estaban a punto de escribir uno de los capítulos más memorables de la música contemporánea.

Durante la presentación, la banda interpretó varias tomas de cinco canciones principales:

“Get Back” (en múltiples versiones)

“Don’t Let Me Down”

“I’ve Got a Feeling”

“One After 909”

“Dig a Pony”

Además, realizaron un breve jam improvisado de “God Save the Queen” mientras cambiaban cintas.

El concierto generó rápidamente reacciones. Mientras algunos disfrutaban desde oficinas y azoteas cercanas, otros vecinos presentaron quejas por el ruido.

La Metropolitan Police intervino y subió al edificio para pedir que bajaran el volumen.

Aunque la intención inicial incluso contemplaba terminar el espectáculo con un arresto simbólico, la policía solo solicitó moderación. Sin embargo, su presencia marcó el final de la actuación.

Una despedida sin saberlo

El cierre del concierto quedó inmortalizado con una frase de Paul McCartney: “Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y en el nuestro, y espero que hayamos superado la audición.”

Lejos de un adiós formal, el final fue improvisado, casi casual, pero cargado de simbolismo. Aunque posteriormente grabaron Abbey Road, nunca volvieron a tocar en vivo juntos.

El material de ese día fue utilizado en la película Let It Be (1970), y décadas después fue revisitado en el documental The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson, que muestra el contexto completo de aquellas sesiones.

El audio fue grabado en el sótano del edificio por figuras clave como George Martin, Glyn Johns y Alan Parsons.

Savile Row: de oficina a sitio de peregrinaje

El edificio de Savile Row fue adquirido por la banda en 1968 por 500 mil libras esterlinas y funcionó como sede de Apple Corps hasta mediados de los años 70, cuando fue vendido en 1976.

Con el tiempo, el inmueble tuvo diversos usos comerciales, incluyendo tiendas de ropa. A pesar de ello, se convirtió en un punto de peregrinación para fanáticos, quienes visitan la fachada para fotografiarse en el lugar donde ocurrió el histórico concierto.

Ubicado en el exclusivo barrio de Mayfair, a pocos minutos de sitios emblemáticos como Piccadilly Circus y Oxford Circus, el edificio permanece como un símbolo del legado de la banda.

Este lunes 11 de mayo se anunció que Apple Corps ha readquirido el edificio para transformarlo en una experiencia oficial para fans, bajo el nombre “The Beatles at 3 Savile Row”, cuya apertura está prevista para 2027.

El espacio contará con siete pisos de material inédito, exposiciones, tienda temática, recreación del estudio donde se grabó Let It Be y acceso a la azotea original, conservada desde 1969.

Tanto Paul McCartney como Ringo Starr han expresado su entusiasmo por el proyecto, describiéndolo como un viaje al pasado y una forma de reconectar con la historia.