Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El legendario cantante de heavy metal Ozzy Osbourne murió a la edad de 76 años, pocas semanas después de reunirse con Black Sabbath para un concierto de despedida en el estadio Villa Park de Birmingham.

La superestrella del rock se despidió de sus fans con una reunión de Black Sabbath en su última actuación en vivo el sábado 5 de julio.

El legendario rockero dijo a miles de entusiastas del heavy metal en Villa Park, que era "tan bueno estar en este escenario" mientras realizaba su última presentación desde un gran trono negro.

Osbourne y sus compañeros miembros originales de Black Sabbath – Tony Iommi, Terence “Geezer” Butler y Bill Ward – fueron los últimos en aparecer en el escenario como parte de una formación repleta de estrellas para el concierto "Back to the Beginning".

Con una audiencia de alrededor de 45, 000 personas y 5.8 millones de espectadores vía streaming, el concierto recaudó 140 millones de libras para fines benéficos, según el director musical del evento, Tom Morello. El dinero se repartiría entre el Hospital Infantil de Birmingham, Cure Parkinson's y el Hospicio Infantil Acorns, con sede en Midlands.

Entre las bandas que actuaron estuvieron Anthrax, Metallica y Guns N'Roses, y hubo mensajes de agradecimiento de otras celebridades, entre ellas Jack Black, Ricky Gervais y Dolly Parton.

Osbourne dijo que planeaba seguir grabando música, pero que el concierto marcó el final de sus presentaciones en vivo.

Como líder de Black Sabbath, que fundó en 1968, Osbourne estuvo a la vanguardia de la escena del 'heavy metal', una rama más profunda y oscura del rock duro, de la que se le considera pionero.

Último concierto debutará en cines

Los fanáticos podrán revivir este histórico adiós en la pantalla grande: Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, un largometraje de 100 minutos, que debutará en cines a principios de 2026. El film, en producción por Mercury Studios, incluirá una versión del show, interpretaciones electrizantes y material exclusivo del backstage. Hasta el momento no se ha confirmado su proyección en México.