Así fue el emotivo funeral de Matthew Perry junto a Friends

Un documental de Netflix revela cómo Jennifer Aniston y el elenco de Friends se despidieron entre lágrimas de Matthew Perry

La última despedida de los protagonistas de Friends a Matthew Perry estuvo marcada por el dolor y las lágrimas. A tres años de la muerte del actor que dio vida a Chandler Bing, nuevos testimonios revelaron detalles de su funeral privado, al que acudieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Los recuerdos fueron compartidos por Mia Perry Bowick, hermana del intérprete, en la serie documental The One About Matthew Perry, estrenada en Netflix este martes 27 de octubre de 2026.

La producción de tres episodios aborda la vida personal y profesional del actor, además de sus problemas de adicción y sus esfuerzos por mantenerse sobrio.

Los protagonistas de Friends llegaron juntos al funeral

De acuerdo con el relato de Mia Perry Bowick, la ceremonia se realizó en un ambiente íntimo, con la presencia de familiares y amigos cercanos. La hermana del actor recordó que llevaba aproximadamente dos décadas sin ver a los integrantes del elenco de la comedia cuando coincidieron nuevamente en aquel momento.

Bowick relató que Jennifer Aniston fue la primera en acercarse para abrazarla, gesto que también tuvieron los demás actores.

Posteriormente, los cinco compañeros de Perry caminaron juntos hacia el féretro, tomados de las manos, y permanecieron alrededor de él mientras lloraban.

La escena representa uno de los momentos más emotivos recuperados en el documental, que busca mostrar una faceta más personal del intérprete, más allá de su popular personaje televisivo.

Un documental sobre la vida de Matthew Perry

The One About Matthew Perry fue dirigida por Mary Robertson y reúne testimonios de personas cercanas al actor, así como fotografías y videos procedentes del archivo privado de su familia.

La producción repasa su ascenso a la fama, su trabajo en televisión y cine, y las dificultades que enfrentó durante años debido a su adicción. También incorpora recuerdos de familiares y amigos que conocieron aspectos de su vida lejos de las cámaras.

Robertson explicó que los integrantes de Friends fueron invitados a participar en el proyecto, pero decidieron no hacerlo. La directora señaló que cada persona enfrenta el duelo de una manera distinta y que comprendía su decisión.

Matthew Perry murió en octubre de 2023

Matthew Perry falleció a los 54 años en octubre de 2023. Su muerte conmocionó a los seguidores de Friends, serie en la que interpretó a Chandler Bing durante sus diez temporadas, emitidas entre 1994 y 2004.

La causa de muerte fue determinada como los efectos agudos de la ketamina. El caso derivó en procesos judiciales contra varias personas relacionadas con el suministro de la sustancia al actor.

Tras su fallecimiento, Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc y Schwimmer expresaron conjuntamente su dolor y describieron el vínculo que los unía con Perry como una relación familiar, más allá de haber compartido el elenco de una de las comedias más reconocidas de la televisión.