Asesinan a padre y hermano del influencer Luis Ángel Robelo

El influencer y cantante Luis Ángel Robelo vivió un momento desgarrador mientras realizaba una transmisión en vivo el pasado sábado 20 de julio. Durante el "directo", Robelo confirmó entre lágrimas el asesinato de su padre y su hermano, un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con Infobae, el hecho ocurrió la tarde del sábado en Encarnación de Díaz, municipio de Jalisco. En el video, compartido inicialmente por la cuenta La Tía Sandra, se observa a Luis Ángel Robelo mostrando los cuerpos sin vida de sus familiares, un gesto que ha generado duras críticas por parte de los internautas.

Durante el directo, una mujer le recordó a Robelo que no tenía permitido grabar, pero el influencer se negó a detener la transmisión. "No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel", repetía desconsolado Robelo mientras grababa a sus familiares inertes.

Finalmente, alguien abrazó a Robelo, lo que hizo que tirara su celular al suelo. Otro hombre recogió el teléfono y terminó la transmisión.

La decisión de Luis Ángel Robelo de transmitir en vivo y mostrar los cuerpos sin vida de su padre y hermano ha sido objeto de críticas en redes sociales. Los usuarios han cuestionado la idoneidad de tal acto en un momento tan sensible y trágico.

En el video se puede percibir la presencia de elementos de seguridad en el lugar de los hechos, resguardando los cuerpos.

Horas después de la transmisión de Luis Ángel Robelo, la Fiscalía de Jalisco publicó un video en X confirmando el crimen. “Personal de la Fiscalía Especial Regional está realizando investigaciones en Encarnación de Díaz para capturar a los responsables de la muerte de dos hombres”.

La Fiscalía menciona que se dio a conocer el sábado a las 17:00 horas, de detonaciones de arma de fuego a la calle Morelos Norte, de la colonia San Antonio, de la Delegación San Sebastián, en la demarcación ya señalada.

Al lugar arribaron policías municipales, quienes confirmaron la localización de dos hombres con aparentes heridas por arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaban con vida.

El Ministerio Público y efectivos de la Policía de Investigación acudieron al sitio y comenzaron con las primeras pesquisas para esclarecer el hecho y capturar a quienes resulten responsables.

¿Quién es Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo, de 26 años, es un conocido influencer y cantante que ganó popularidad en 2020 con un cover de una canción de Ana Bárbara. Ha colaborado con figuras como La Venenito y ha mantenido una presencia activa en redes sociales.

La trágica pérdida de su madre en 1998 es otro doloroso capítulo en la vida de Robelo, quien compartió este hecho con sus seguidores en Instagram.

