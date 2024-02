Asesinan a Chuy Montana, cantante de corridos tumbados

El mundo de la música regional mexicana se encuentra consternado tras el fallecimiento de Jesús Cárdenas Velázquez, conocido como Chuy Montana, quien fue hallado sin vida en la carretera Tijuana-Rosarito, en Baja California.

La disquera Street Mob Records, a través de sus redes sociales, confirmó su trágica muerte del cantante.

También pidieron respeto para su familia en este difícil momento.

El cuerpo del joven cantante presentaba signos de violencia, además, sus manos se encontraban esposadas, indicando que probablemente fue víctima de un secuestro y posterior asesinato.

De acuerdo a los reportes, una versión de los hechos es que Chuy Montana fue secuestrado y en su intento de huir, saltó del auto en el que se encontraba. Después, las personas que lo privaron de su libertad lo habrían asesinado tras dispararle en los brazos y en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros.

Hasta el momento, las autoridades investigan el caso, no se han realizado arrestos.

¿Quién era Chuy Montana?

Jesús Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, era reconocido por su talento emergente en el mundo de los corridos tumbados, había comenzado a ganar popularidad en Tijuana y en redes sociales.

Su talento atrajo la atención de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, quien lo invitó a formar parte de su disquera.

Damn, RIP Chuy Montana. JOP literally signed this dude off the street a year ago and put him on his recent album that I listened to all winter. pic.twitter.com/ALgVR2PYxm