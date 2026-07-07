Asesinan a balazos al cantante Adán R. en Sinaloa

El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa

El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante del grupo Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa, de acuerdo con los primeros reportes.

Rodríguez murió en el lugar de los hechos.

El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, marcada por enfrentamientos entre facciones rivales del Cartel de Sinaloa, y se suma a otros ataques registrados en años recientes contra intérpretes de música regional.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso, sobre personas detenidas, ni el posible móvil del crimen; no obstante, medios locales reportaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició una investigación.

Rodríguez fue integrante de Los Nuevos Rebeldes, una agrupación del género regional mexicano, antes de iniciar en 2025 una carrera como solista bajo el nombre de Adán R.