Aseguran que existe video de Enrique Guzmán abusando de niña

Un gran escándalo está causando revuelo en el mundo del espectáculo después de que un periodista asegura que existe un video que muestra a Enrique Guzmán abusando de una menor de edad.

La información fue proporcionada por el periodista Emilio Morales en 'exclusiva' a la periodista Angélica Palacios Real para su canal en Youtube.

''Yo fíjate que creía en Enrique Guzmán, yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán, luego me enteré de cosas que no puedo contarlas, no puedo, lo único que te puedo decir es que por ahí existe un video, y esa es una super exclusiva que de verdad te la cuento a ti, hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menor", aseguró Morales a lo que Angélica reaccionó muy sorprendida.

El periodista dijo que no podía decir ningún nombre por la seguridad de la menor, pero aseguró que el video existe.

Agregó que la hija del cantante, Alejandra Guzmán, tiene conocimiento de la existencia de este presunto video y que incluso ella lo tiene en su poder, así como la madre de la víctima. De igual forma Enrique Guzmán habría visto este video también.

Emilio Morales recordó que el creía en la 'inocencia' de Enrique Guzmán después de que su nieta Frida Sofía lo acusó de haberla abusado, pero fue después de ver el presunto video, que su opinión cambió.

El periodista dice que le mostraron el video, pero le advirtieron que no podía salir a la luz pública para proteger a la víctima.

"Yo no lo creía. Yo ponía mucho en duda lo que había hecho Enrique Guzmán con Frida Sofía, y entonces para callarme la boca me dijeron 'no mira' y entonces me trataron de decir de mil maneras hasta que me dijeron " a ver mira, aquí está el video", relató el periodista.

Morales aseguró que los familiares de la víctima no van a denunciar a Enrique Guzmán 'por cuidar a la menor' y reiteró que el video no saldrá a la luz pública.

Hasta el momento ni Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán o Frida Sofía han emitido alguna reacción tras la existencia del supuesto video.

Denuncia de Frida Sofía

Fue en abril del 2021 cuando Frida Sofía hizo fuertes declaraciones contra su abuelo, Enrique Guzmán, al acusarlo de haber abusado de ella cuando apenas tenía cinco años de edad.

"Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco años", dijo Frida en esa ocasión.

Se tiene conocimiento que Frida levantó la denuncia correspondiente contra su abuelo, pero al parecer la Fiscalía no tomó cartas en el asunto.

Comentarios