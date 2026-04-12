Aseguran que Ben Affleck le dio 60 millones de dólares a JLo

La cifra sería considerable, al menos unos 60 millones por parte del actor, lo que ha generado especulación sobre los acuerdos económicos alcanzados

El actor Ben Affleck y la cantante Jennifer Lopez han vuelto a acaparar titulares tras darse a conocer versiones sobre la millonaria cantidad que él habría entregado como parte de su proceso de separación.

De acuerdo con diversos reportes, la cifra sería considerable, al menos unos 60 millones por parte del actor, lo que ha generado especulación sobre los acuerdos económicos alcanzados entre la pareja, especialmente tomando en cuenta el patrimonio y la trayectoria de ambos dentro de la industria del entretenimiento.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles financieros, fuentes cercanas aseguran que el acuerdo se habría dado en buenos términos, priorizando una separación sin conflictos legales prolongados.

La noticia ha provocado reacciones encontradas entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier actualización sobre la relación de la pareja, considerada una de las más mediáticas de Hollywood.