Aseguran La Bebeshita y Julio Camejo estancia en La Granja VIP 2

Tras ganar la prueba de salvación, el par de famosos evitó el peligro, mientras Kunno y Manelyk irán directo a la gala de expulsión.

Una semana intensa de competencias en La Granja VIP 2 dejó importantes cambios en la tabla de nominaciones. La dupla conformada por "La Bebeshita" y Julio Camejo logró salir de la lista de en riesgo tras coronarse como los ganadores de la prueba de salvación disputada en pareja durante la semana.

Con este triunfo, ambos participantes aseguraron su permanencia en el reality show por una semana más, modificando el escenario de eliminación para el resto de sus compañeros.

La victoria de "La Bebeshita" y Julio Camejo no solo les otorgó inmunidad para garantizar su estancia en el reality show por una semana más, sino que también les brindó una ventaja estratégica determinante de cara al viernes de "La Traición".

Las parejas que continúan en riesgo

Tras el triunfo de la dupla ganadora, la tabla de nominaciones mantiene a seis participantes al borde de la eliminación, Kenny Avilés y Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Azalia Ojeda, y Kunno con Manelyk González.

¿Por qué Kunno y Manelyk no pudieron competir por su salvación?

A diferencia de las otras duplas, la pareja integrada por Kunno y Manelyk González no tuvo la oportunidad de participar en el Juego de Salvación. Durante la dinámica "Echar Tierra", los habitantes de la granja emitieron sus votos en contra de las parejas.

Al ser la dupla que acumuló la mayor cantidad de votos por parte de compañeros como Kevyn Contreras "Bicolor", Rafael Mercadante, Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero, quedaron automáticamente bloqueados de la prueba. Debido a esta sanción del juego, ambos irán de forma directa al domingo de eliminación, donde su destino dependerá exclusivamente del voto del público.