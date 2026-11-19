Arturo Carmona reveló que preparan una posible adaptación de 'Perfume de Gardenia' al cine o televisión, incluso como serie.

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Arturo Carmona reveló que existe una propuesta para llevar esta historia al cine o convertirla en una serie, posibilidad que considera especialmente atractiva por la cantidad de historias que se desarrollan dentro de la obra.

Durante un encuentro con la prensa, el actor explicó que desde hace aproximadamente dos años se trabaja en un tratamiento de guion para concretar esta adaptación, aunque reconoció que desconoce cuál es el estado actual de las conversaciones.

“Posiblemente sea una serie, porque se presta: hay varias historias dentro de la misma historia de ‘Perfume de Gardenia’”, comentó.

Arturo señaló que el proyecto está en manos de Omar Suárez y que, aunque todavía no sabe si se mantienen las mismas personas involucradas desde que comenzaron las pláticas, percibe un acercamiento sólido para que pueda realizarse.

El actor también consideró que llevar la puesta en escena a otro formato sería una oportunidad importante, pues el universo del cabaret ofrece distintas posibilidades para desarrollar sus personajes y tramas.

“Es un proyecto muy ambicioso que, si se aterriza, yo le veo un gran éxito”, expresó.

Aunque todavía no existe una confirmación sobre su realización ni una fecha para conocer más detalles, Arturo manifestó el entusiasmo que existe por ver esta historia en una nueva plataforma y, de ser posible, volver a formar parte del proyecto.

Por ahora, Perfume de Gardenia continúa su camino en los escenarios, mientras queda abierta la posibilidad de que sus historias lleguen también a la pantalla.