Arturo Carmona arremete contra Alicia Villarreal por Melenie

Arturo Carmona defendió a su hija Melenie y calificó a Alicia Villarreal de “ególatra” tras sus comentarios sobre la joven

La polémica entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal está lejos de terminar. Ahora el actor salió en defensa de su hija Melenie, luego de que la cantante hiciera comentarios sobre el carácter de la joven, quien actualmente está embarazada y se prepara para convertirse en mamá.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de su expareja, Arturo no se quedó callado y lanzó una contundente opinión sobre Alicia: “Es muy ególatra”. El actor dejó claro que no está de acuerdo con la manera en que la cantante se ha referido a su hija y volvió a tomar postura en medio de los dimes y diretes que ambos han protagonizado.

Este nuevo enfrentamiento se suma a una serie de declaraciones que han intercambiado en las últimas semanas. Alicia incluso llegó a llamar “chismoso” a Arturo después de que él hablara públicamente sobre el embarazo de Melenie, mientras que el actor respondió que no permitiría que hablaran de él de esa manera.

Sin embargo, hay algo que podría hacer que ambos tengan que coincidir nuevamente: el nacimiento del bebé de Melenie. Arturo ya fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a reencontrarse con Alicia cuando llegue su nieto y, aunque la relación entre ambos continúa siendo complicada, el nacimiento podría convertirse en un momento importante para la familia.

Por ahora, los dimes y diretes continúan y parece que la tregua entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal todavía está lejos. Mientras tanto, Melenie se encuentra en una nueva etapa de su vida y el nacimiento de su bebé podría poner nuevamente frente a frente a sus famosos padres.