Artistas reaccionan al sismo en Guerrero en sus redes sociales

Tras el sismo registrado en la mañana del viernes, distintos artistas del mundo de la farándula, compartieron sus reacciones y mensajes sobre esta situación

El sismo registrado la mañana de este viernes con epicentro en el estado de Guerrero no solo generó alarma entre la población, sino que también provocó múltiples reacciones entre figuras del espectáculo y la comunicación que se encontraban en la zona o que sintieron el movimiento telúrico en distintos puntos del país.

A través de redes sociales, varios famosos utilizaron sus plataformas para relatar lo vivido, confirmar que se encontraban a salvo y enviar mensajes de tranquilidad a sus seguidores.

Uno de los primeros en pronunciarse fue José Eduardo Derbez, quien fiel a su estilo compartió un comentario con tintes de humor que rápidamente se viralizó.

Por su parte, su pareja Paola Dalay optó por un mensaje más directo, preguntando a sus seguidores si se encontraban bien tras el temblor.



La actriz Erika Buenfil, quien se encontraba en Acapulco al momento del sismo, aseguró que el movimiento se sintió con gran intensidad y confirmó que tanto ella como su hijo estaban a salvo. Su mensaje fue uno de los más compartidos, al provenir de una de las zonas más cercanas al epicentro.

"Gracias a dios, el edificio de nosotros está bien, gracias a los que se preocuparon, estamos bien, esto solo fue un susto más" mencionó la actriz desde sus historias de instagram.



Otra de las reacciones que llamó la atención fue la de Maria Fernanda Quiroz "Ferka" quien relató que vivió momentos de verdadero pánico al encontrarse en el piso 9 de un hotel. La actriz describió el episodio como una de las experiencias más fuertes de su vida, señalando que durante la evacuación pudo observar daños en algunas paredes del inmueble.

"Lo peor que he vivido, se los juro, horrible es poco, la cama no dejaba de moverse, yo estando en el noveno piso, ya me quiero ir de aqui" declaró la actriz.

Conductores y periodistas como Adal Ramones, Ana María Alvarado y Danielle Dithurbide también se sumaron a las reacciones, compartiendo testimonios sobre la intensidad del sismo, especialmente en Acapulco, donde fue percibido con mayor fuerza.



En general, las publicaciones de los famosos coincidieron en un mensaje común: la importancia de mantener la calma, seguir los protocolos de protección civil y mantenerse informados por canales oficiales.

Mientras las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones, las reacciones en redes reflejaron el impacto del sismo y la solidaridad que suele surgir ante este tipo de fenómenos naturales.