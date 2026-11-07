Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle, según medios

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado en Florida mientras era investigado en Filipinas por presunto material de abuso sexual infantil.

Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, según informaron fuentes policiales a la cadena Fox News.

El medio de noticias no desvela más detalles sobre el arresto, aunque Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago.

La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

Medios británicos aseguran que fue arrestado por agentes del FBI, agencia que colaboró con la investigación abierta en el país asiático.

Las pesquisas arrancaron en Filipinas el pasado 23 de octubre. En total, se intervinieron cerca de 7,500 fotografías y un video, todos de menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años.