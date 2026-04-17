Arrestan al rapero D4vd por caso de menor hallada en su Tesla

De acuerdo con las investigaciones, el automóvil no contaba con reporte de robo, lo que lo vinculó directamente con su propietario desde el inicio del caso

El músico D4vd fue arrestado este jueves por autoridades de Los Ángeles en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo fue localizado meses atrás en un vehículo Tesla vinculado al artista, en un caso que ha generado fuerte atención mediática en Estados Unidos.

El cantante, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y será presentado ante la fiscalía en los próximos días, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su posible responsabilidad en los hechos.

Hallazgo del cuerpo detonó investigación

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando autoridades localizaron restos humanos en avanzado estado de descomposición dentro de un automóvil Tesla registrado a nombre del músico.

El vehículo había permanecido estacionado durante varios días en la vía pública, en una zona de Los Ángeles, hasta que fue remolcado a un depósito municipal. Fue ahí donde trabajadores detectaron un fuerte olor, lo que llevó al hallazgo del cuerpo en el interior de la unidad.

De acuerdo con las investigaciones, el automóvil no contaba con reporte de robo, lo que lo vinculó directamente con su propietario desde el inicio del caso.

Identifican a la víctima como menor desaparecida

Las autoridades confirmaron que la víctima era Celeste Rivas Hernández, una adolescente de origen hispano que había sido reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore, California.

El cuerpo fue localizado el 8 de septiembre de 2025, un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15, lo que intensificó la atención pública y mediática sobre el caso.

Debido al estado de descomposición en que fue encontrado el cuerpo, las autoridades enfrentaron dificultades para determinar de inmediato la causa de muerte, lo que prolongó las investigaciones durante varios meses.

Meses de investigación antes del arresto

Tras el hallazgo, el caso fue analizado por distintas instancias, incluyendo la revisión de evidencia física, registros del vehículo y posibles vínculos entre la víctima y el entorno del cantante.

Durante este periodo, el artista se mantuvo bajo investigación, mientras un gran jurado evaluaba los elementos disponibles para determinar posibles cargos.

Fue hasta este 16 de abril cuando se concretó su detención, sin que hasta el momento las autoridades hayan detallado públicamente las pruebas que derivaron en el arresto.

Impacto en su carrera y entorno

D4vd, quien ha colaborado con artistas como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, y ha logrado posicionar varios de sus temas en listas de Billboard, enfrenta ahora un proceso legal que ha impactado su carrera y presencia pública.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se definan los cargos formales en su contra, mientras autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.