Arremete Manelyk contra compañera y Kunno respalda su postura

La jugadora lanzó duros señalamientos en la cocina mientras su compañero advirtió que las eliminaciones reflejan la estrategia del juego.

Las secuelas del "Viernes de Traición" continúan provocando fricciones y reacomodos estratégicos al interior de La Granja VIP 2. Tras la intensa jornada de nominación que sacudió las alianzas de la casa, los ánimos siguen al límite, convirtiendo las labores cotidianas en el escenario perfecto para el desahogo de los participantes.

Mientras realizaban la limpieza en el área de cocina, Manelyk y Kunno sostuvieron una conversación sin filtro sobre el comportamiento de sus compañeros y las dinámicas que han marcado los últimos días del reality show. Durante la charla, ambos analizaron los movimientos recientes y dejaron clara su postura frente a las actitudes que consideran desleales.

Con un tono frontal y visiblemente molesta por la dinámica del juego, Manelyk fue categórica al expresar su postura sobre la convivencia y las recientes salidas en la casa.

"Yo no me voy a quedar con lo que pienso de esa mustia, doble cara e hipócrita... Yo no la quiero cerca de mí... Dios es así, no me voy a quedar con las cosas... y si la otra se fue, fue porque hicieron una mamada", sentenció Manelyk mientras lavaba los trastes.

Por su parte, Kunno respaldó el análisis de su compañera y reflexionó sobre cómo se han ido desarrollando las estrategias y el apoyo del público dentro de la competencia:

"Se está repitiendo la historia, machín... acuérdate quién se quedó y quién se fue", le señaló a Manelyk, reafirmando que las tensiones y divisiones internas están más vivas que nunca de cara a los próximos duelos de eliminación.

Con estas declaraciones, el ambiente dentro del reality show se mantiene al límite, dejando en evidencia que las divisiones internas están más marcadas que nunca rumbo a la próxima gala de eliminación.