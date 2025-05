Arremete De Niro contra Trump tras sus ataques hacia el cine

Robert de Niro recogió este martes la Palma de Oro de honor de Cannes y lo hizo con un llamamiento a reaccionar y a hacerlo ya porque los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el cine "son inaceptables".

"El presidente filisteo de Estados Unidos empezó recortando ayudas para el arte, los derechos humanos y la educación", recordó De Niro, que en ningún momento pronunció el nombre de Trump. "Y ahora quiere imponer un cien por cien de aranceles para las películas producidas fuera de Estados Unidos". "La creatividad no tiene precio, sus ataques son inaceptables", afirmó el actor.

Porque el arte es democrático, inclusivo y une a la gente, abraza la diversidad y por eso es una amenaza. "Somos una amenaza para los autócratas y los fascistas de este mundo", dijo De Niro, con todo el auditorio del Grand Théâtre Lumiêre de Cannes en pie.

Un discurso emotivo, en el que quiso dejar claro que los estadounidenses son conocidos "por ser democráticos y abiertos al mundo", por luchar por la democracia, que no consideran como algo adquirido.

De Niro hizo un llamamiento a participar en las elecciones, porque el voto "es muy importante".

Y cerró su discurso con un sentido homenaje al lema de la Revolución Francesa de 1789: "a la libertad, la igualdad y la fraternidad".

Varias ovaciones interrumpieron las palabras de De Niro, que recogió su Palma de Oro de manos de Leonardo DiCaprio mientras varios minutos de aplausos le llevaron casi hasta las lágrimas.

"Gracias Leo por estar aquí conmigo y por mí", dijo De Niro.

Que recordó que la primera vez que participó en el Festival de Cannes fue en 1973 con "Mean Streets" ("Malas calles") y la última 50 años más tarde con "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna"), también de Marty, como él llama al realizador.





