Arrasa Taylor Swift en iHeartRadio 2026 con siete premios

La artista amplió su marca y una vez más hizo historia dentro de estos premios al alcanzar un total de 41 iHeartRadio Music Awards.

La noche tenía una favorita clara y terminó confirmándolo. Taylor Swift dominó los iHeartRadio Music Awards 2026 al llevarse siete premios de nueve nominaciones, incluido Artista del Año, un reconocimiento que ha ganado de forma consecutiva en los últimos tres años.

Con este resultado, Swift amplió su marca histórica dentro de estos premios al alcanzar un total de 41 iHeartRadio Music Awards, consolidando su lugar como la artista más premiada del evento.

Más allá de los números, la noche también marcó un momento personal: fue la primera vez que apareció en una gala de este tipo junto a su prometido, Travis Kelce.

Taylor Swift se sincera y habla desde el corazón

Al recibir el premio a Mejor Álbum Pop por 'The Life of a Showgirl', la cantante compartió un mensaje que conectó su música con su vida personal:

"Este álbum se siente muy feliz, libre y seguro porque eso es lo que siento todos los días de mi vida por mi prometido".

🚨 Taylor Swift accepting the award for Best Pop Album at the #iHeartAwards2026



“This album feels very happy, confident and free, because that’s the way I get to feel every single day of my life because of my fiancé”



pic.twitter.com/wpYMG9D3jA — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) March 27, 2026

Minutos después, al subir al escenario para recibir el reconocimiento como Artista del Año, Swift centró su discurso en su relación con la música y el proceso creativo.

Recordó que su camino comenzó lejos de los escenarios, cuando escribir canciones era solo una actividad personal.

También reflexionó sobre la disciplina y el entorno actual en el que crecen los nuevos talentos, al advertir sobre el impacto de la exposición digital

"Soy una firme creyente de que todo lo que alimentas en tu mente, lo va a interiorizar… todo lo que alimentas en internet, intentará destruirlo".

La cantante cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes han seguido su carrera:

"Gracias por dejarme convertir mi hobby en una pasión, en un sueño, en una carrera".

🚨Taylor Swift accepting her 6 iHeart Awards and extending her record as the most awarded artist in iHearts Radio Music Awards HISTORY!

pic.twitter.com/boyg6Gss3v — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) March 27, 2026

¿Quiénes fueron otros ganadores de la noche?

La ceremonia también destacó a artistas consolidados y nuevas figuras dentro de la industria. Alex Warren tuvo una de las noches más relevantes al llevarse el premio a Canción del Año por "Ordinary", además de ser reconocido como Artista Revelación del Año 2026, en un momento clave de su carrera.

Alex Warren poses with his five iHeart Radio awards including ‘Song of the Year.’ pic.twitter.com/Ir7hsENSIk — Pop Crave (@PopCrave) March 27, 2026

En el pop, Sabrina Carpenter fue nombrada Artista Pop del Año, consolidando su crecimiento en el género. Mientras que en el ámbito global, la categoría de Canción K-pop del Año fue para "Golden", interpretada por HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

¿Qué premios especiales se entregaron?

La gala también incluyó reconocimientos honoríficos a distintas trayectorias. John Mellencamp recibió el Premio Ícono iHeartRadio 2026, mientras que Ludacris fue distinguido con el Premio Legado iHeartRadio 2026.

Por su parte, Miley Cyrus fue galardonada con el Premio Innovador iHeartRadio 2026, en reconocimiento a su influencia en la industria musical.

MILEY CYRUS ACCEPTING HER AWARD AT THE iHEARTRADIO AWARDS🤩:



“I've always written songs and stories because I love it and winning awards for that work is of course rewarding but not my compass. This is the life” pic.twitter.com/9hWI9Bjf9t — Pop Tales (@Pop_Tales) March 27, 2026

La 13ª edición anual de los iHeartRadio Music Awards celebró a los artistas y canciones más reproducidos en estaciones de radio y en la aplicación iHeartRadio durante 2025. La ceremonia incluyó presentaciones de Alex Warren, John Mellencamp, Kehlani, Lainey Wilson, Ludacris y RAYE.

Uno de los momentos destacados fue la actuación conjunta de TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue, quienes compartieron escenario por primera vez.

Además, esta edición incorporó nuevas categorías como Baile Favorito de TikTok, Álbum Debut Favorito y Colaboración Favorita de K-pop, reflejando los cambios en el consumo musical y la influencia de las plataformas digitales.