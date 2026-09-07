Arranca La Granja VIP 2 con 19 famosos y una nominada

La gala inaugural definió a los primeros sancionados con labores de campo y cerró con la misteriosa llegada del participante 20.

La segunda temporada de La Granja VIP abrió sus puertas para recibir a una nueva camada de celebridades que competirán por la permanencia en el popular reality show de convivencia y supervivencia en el campo.

La gala inaugural destacó por el ingreso gradual de las personalidades a las instalaciones. Las dinámicas de la noche comenzaron con el arribo de Carlos Trejo, seguido por Daniela Alexis "Bebeshita", Pimpinela, primer participante sorpresa, Niurka Marcos, Kevyn Contreras "Bicolor", María Karunna y Fernando Lozada.

Posteriormente, el recorrido continuó con la entrada de Natalia Alcocer, Mono Ozuna, Pascal; estos dos últimos se coronaron como la segunda revelación sorpresa. Seguimos con la entrada de Ivonne Montero, Kenny Avilés, Rafael Mercadante y Mónica Escobedo.

El grupo terminó de completarse en la etapa final del programa con el ingreso de Abigail Pak "La Coreañera", Kunno, Julio Camejo, Azalia; estos dos fueron los últimos en ser los participantes revelados sorpresa y terminamos con Manelyk González.

Asimismo, durante la transmisión se realizó una primera dinámica de competencia para determinar a los participantes favoritos de la noche.

Resultaron ganadores Pimpinela, Mono Ozuna, Ivonne Montero y Manelyk González, obteniendo el privilegio de señalar a los cuatro primeros peones de la temporada. Los elegidos para este rol fueron Pascal, Kevyn Contreras "Bicolor", Fernando Lozada y Daniela Alexis "Bebeshita", quienes deberán dormir en la zona del granjero, afrontar mayores jornadas de trabajo físico y ajustarse a una ración limitada de comida.

Por otro lado, la primera gala cerró con tensión tras definirse a la primera nominada de la temporada. María Karunna quedó instalada en la lista de riesgo luego de ejecutarse la tradicional cadena de nominación, en la cual Ivonne Montero optó por salvar a Kenny Avilés, dejando a la cantante en la condición de primera amenazada de la edición.

Finalmente, la producción guardó un último secreto para el cierre de la emisión. Luego de que los competidores seleccionaron sus habitaciones y camas, se les presentó al participante número 20 del certamen; sin embargo, su identidad se mantuvo en total misterio, siendo representado de momento únicamente por un maniquí vestido con atuendo de granjero, cuya verdadera personalidad será revelada más adelante.