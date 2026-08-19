Arranca juicio por asesinato de Tupac Shakur después de 30 años

El ataque ocurrió el 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur viajaba en un automóvil por Las Vegas. El rapero murió seis días después, a los 25 años

Casi 30 años después del asesinato de Tupac Shakur, comenzó este lunes el juicio contra Duane "Keffe D" Davis, acusado de orquestar el ataque en el que murió el rapero en 1996.

Davis, de 63 años, enfrenta un cargo de asesinato con un arma mortal y con la intención de promover, impulsar o ayudar a una organización criminal. Se declaró inocente y, de ser encontrado culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

Los fiscales sostienen que Davis organizó el ataque como represalia después de que Shakur y miembros de su grupo golpearan al sobrino del acusado en el MGM Grand, horas antes del tiroteo.

La acusación no señala a Davis como la persona que disparó contra el rapero. Los fiscales afirman que los disparos fueron realizados desde un Cadillac blanco en el que viajaban Davis y otras tres personas, todas fallecidas actualmente.

El ataque ocurrió el 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur viajaba en un automóvil por Las Vegas. El rapero murió seis días después, a los 25 años.

Asesinato de Tupac permaneció como un caso sin resolver durante décadas, hasta 2023

El caso permaneció sin resolver durante décadas, hasta que Davis fue acusado formalmente en 2023. La investigación se reactivó después de que el propio Davis publicara un libro en el que relató aspectos relacionados con el asesinato y ofreciera entrevistas sobre su presunta participación.

El fiscal Marc DiGiacomo señaló que esas declaraciones se convirtieron en elementos relevantes de la investigación.

La defensa, encabezada por el abogado Michael Sanft, sostiene que el libro Compton Street Legend contiene elementos de ficción y fue elaborado con fines comerciales. Sanft también cuestiona qué partes del texto fueron escritas directamente por Davis y cuáles por el coautor Yusuf Jah.

Durante el juicio, los fiscales podrían presentar entre 35 y 45 testigos, mientras que la defensa prevé llamar a un número reducido.

Familiares, amigos y seguidores de Shakur acudieron al tribunal para el inicio del proceso. Su hermanastro, Maurice "Mopreme" Shakur, señaló que para la familia estar presente puede resultar doloroso, pero consideró importante acompañar el proceso.

Tupac Shakur es considerado una de las figuras más influyentes de la historia del hip-hop. Fue nominado a seis premios Grammy y recibió póstumamente su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2017.