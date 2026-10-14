Arnulfo Jr. habla del difícil momento tras detención de su hijo

Acompañado de su representante legal, el Lic. Saldaña, el cantante, conocido como “El Pirata del Amor”, señaló que mantienen la confianza en las autoridades

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Tras la detención de su hijo, Arnulfo de Jesús “N”, el pasado mes de agosto, Arnulfo Jr. habló sobre el difícil momento que atraviesa su familia y aseguró que, pese a la situación, han buscado salir adelante y cumplir con los compromisos laborales que ya tenían pactados.

Arnulfo Jr. expresa confianza en las autoridades

Acompañado de su representante legal, el Lic. Saldaña, el cantante, conocido como “El Pirata del Amor”, señaló que mantienen la confianza en las autoridades para esclarecer los hechos, así como en Dios para encontrar tranquilidad en medio de esta situación.

“Estamos en espera de que todo salga a la luz. Tenemos la confianza, sobre todo, en las autoridades, porque están haciendo una gran labor para esclarecer esto, que fue algo muy, muy grave. Tenemos la confianza en ellos y en Dios, que nos va a dar paz a nuestra familia y nos va a permitir seguir con nuestra vida como estábamos antes”, expresó.

Aunque reconoció que se trata de un momento complicado, Arnulfo Jr. destacó que el trabajo y el apoyo de sus seguidores han sido importantes para continuar con sus actividades. Asimismo, dijo sentirse agradecido por lo que ha trascendido durante las investigaciones.

Abogado distingue situación jurídica del cantante y la de su hijo

Por su parte, su representante legal aclaró que la situación jurídica del cantante es independiente de la que enfrenta su hijo. También señaló que, al ser una figura pública, Arnulfo Jr. continúa atendiendo los contratos previamente establecidos y se mantiene a disposición de la Fiscalía cuando las autoridades lo consideren necesario.

Finalmente, el intérprete agradeció al público por acompañarlo durante esta etapa y reconoció que sus presentaciones le han permitido sobrellevar, al menos por momentos, las preocupaciones familiares.