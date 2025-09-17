Armando Araiza pide apoyo para volver a actuar

El reciente video que compartió el actor Armando Araiza en su canal de YouTube y en sus redes sociales fue interpretado por sus seguidores como un grito de auxilio, aunque hay quienes dicen que fue una actuación.
Y es que no quedó claro si se trató de un monólogo o un momento de vulnerabilidad, ya que Araiza se dirigió a la cámara y expresó su necesidad de volver a actuar.
“Ya no tengo mánager, pero tengo algo más poderoso: tengo al público, a ti, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que puedo hacer en pantalla.
“Estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador, etiqueta, comparte. Si tú crees en mí, yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos, porque el artista también se rearma”, expresó entre lágrimas.