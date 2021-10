Arman 'coperacha' para Laura Bozzo; nadie da dinero

Foto: Web

En un acto de buena fe, Carlos Bonavides armó una colecta para ayudar a la polémica conductora en su problema con el SAT... pero nadie dio un solo peso

Por: Redacción INFO7

octubre, 14, 2021 14:03

Ciudad de México.- El actor Carlos Bonavides intentó ayudar a Laura Bozzo con sus problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) armando una colecta para que la peruana saldara su deuda fiscal, pero nadie apoyó la causa.

En el pasado, "Huicho Domínguez" y la "Señorita Laura" fueron pareja en un concurso de baile y de ahí nació la amistad entre los dos, por lo que Bonavides no dudó en buscar la manera de ayudar a la peruana, pero no las cosas no salieron como esperaba.

Por si no estás conectado con el tema de Laura Bozzo, te explicamos: El pasado 11 de agosto, un juez del Estado de México vinculó a proceso a la polémica conductora y le dictó prisión oficiosa, por lo que ella tenía un lapso de 48 horas para presentarse voluntariamente al reclusorio, cosa que no hizo y ahora es buscada en varios países.

El problema de Laura Bozzo nació a raíz de que ella presuntamente dispusiera de una propiedad que estaba embargada por el SAT, y que garantiza el pago de una deuda por más de 12 millones de pesos.