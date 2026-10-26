Arleth Terán expresa su solidaridad hacia Maribel Guardia

Pese a la polémica del pasado con Joan Sebastian, Arleth Terán pidió respeto para Maribel Guardia ante las tensiones familiares que vive.

Arleth Terán sorprendió al expresar públicamente su apoyo a Maribel Guardia, quien atraviesa un complicado momento familiar y legal por el conflicto que mantiene con Imelda Garza Tuñón, viuda de su hijo, Julián Figueroa.

Durante un encuentro con los medios, la actriz aseguró que siente un gran cariño por Maribel y reconoció que la situación que enfrenta es sumamente difícil. Por ello, le envió un mensaje de solidaridad y le deseó fortaleza para sobrellevar este proceso.

Además, Arleth hizo un llamado para que se permita a la actriz vivir esta etapa con tranquilidad, sin aumentar la presión mediática que rodea el caso. Sus palabras destacaron la importancia de la empatía y la solidaridad entre mujeres ante situaciones personales complicadas.

Las declaraciones también llamaron la atención debido a la historia que ambas compartieron en el pasado, relacionada con el cantante Joan Sebastian. Sin embargo, con el paso de los años, las actrices han dejado atrás aquella polémica y Maribel incluso ha manifestado públicamente que ya no guarda resentimientos por lo sucedido.

Por su parte, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, reaccionó a las palabras de Arleth y salió en defensa de la actriz ante las críticas que recibió durante años por aquella relación.

Mientras tanto, el conflicto familiar entre Maribel e Imelda continúa generando reacciones y mantiene la atención sobre una situación especialmente delicada por la participación del hijo de Julián Figueroa.